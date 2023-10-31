موقع نتائجنا : رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

وزارة التربية والتعليم العراقية أوضحت كيفية تقديم الاعتراضات على نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023، وهذا يعتبر مهماً بشكل خاص لأن هذه النتائج ستؤكد مدى صحة النتيجة التي حصل عليها طلاب الصف السادس الإعدادي في جميع المحافظات العراقية في الدورة الأولى.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي

يتوقع العديد من الطلاب وأولياء الأمور التعرف على النتيجة التي ستعلن في غضون ساعات قليلة، من خلال هذا النص ، سنلقي نظرة على كيفية الحصول على نتائج الاعتراضات على امتحان السادس الإعدادي في العراق لعام 2023 الدور الثاني تم فتح باب الاعتراض على نتائج السادس الإعدادي في العراق لعام 2023 قبل أيام من ظهور النتائج وأستمرت عملية قبول طلبات الطلاب لمدة أسبوع في القسمين العلمي والأدبي.

نتائج الاعتراضات على امتحان السادس الإعدادي

حتى يتمكن الطلاب من الاعتراض على نتائج الامتحانات الإعدادية في العراق لعام 2023، يجب عليهم اتباع جميع القواعد والإجراءات التي أشارت إليها وزارة التربية والتعليم بخصوص تقديم الاعتراض.

يتطلب ذلك دفع رسوم بقيمة 3000 دينار عراقي لكل مادة يتم الاعتراض عليها.

تم الإعلان عن النتائج بمجرد الانتهاء من تصحيح الامتحانات واستعراض النتائج للطلاب.

في حالة ظهور أي درجات جديدة خلال إعادة تصحيح أوراق الإجابات، سيتم الإعلان عنها على الفور على موقع نتائجنا الإلكتروني بالإضافة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.