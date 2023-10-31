مباراة الاتحاد والفيحاء الآن SSC Extra 2 كأس خادم الحرمين دور الـ 16 | الشوط الثاني (1 – 0)

شاهد الآن مباراة الاتحاد والفيحاء بث مباشر عبر قناة SSC Extra 2 حيث انتهى الشوط الأول بتسجيل الهدف الأول للاتحاد عن طريق عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة الخامسة، بتمريرة حاسمة من اللاعب روماينيو. تقام المباراة ضمن إطار مواجهات دور ثمن النهائي في بطولة كأس الملك (كأس خادم الحرمين الشريفين) 2023-2024.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء

انطلقت الآن مباراة الاتحاد والفيحاء مباشر في مدينة المجمعة الرياضية الذي يحتضن هذا اللقاء في دور الـ 16 من البطولة، تم تحديد موعد المباراة في يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر. ستنطلق المباراة في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت السعودية، 6:45 مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة 4:45 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء

يمكتك متابعة مباراة الاتحاد والفيحاء مباشر في إطار دور الـ 16 من البطولة على التلفزيون حيث تتاح فرصة مشاهدة هذا اللقاء المهم على القنوات التالية:

قناة SSC Extra HD2: ستقوم هذه القناة ببث المباراة بتقنية عالية الدقة HD، وقناة SSC Extra SD2 بدقة عادية SD وسيكون التعليق المصاحب للمباراة بصوت المعلقين حماد العنزي وعلي الكعبي.

تشكيل الاتحاد الرسمي

المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: فيل الغامدي – حسن كادش – زكريا هوساوي – عبدالله العليان – فيليبي.

الوسط : كانتي – سلطان الفرحان – رومارينهو.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله – كريم بنزيما.

تشكيل الفيحاء الرسمي

المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش

الدفاع: محمد البقعاوي – حسين الشويش – عبد الرحمن السفري – غيسلان كونان – مخير الرشيدي.

الوسط: ريكاردو – هنري أونيكورو – فاشيون ساكالا – جويكو سيميروت

المرمى: أنتونتي نواكإيمي.

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء بث مباشر

شاهد بث مباشر الاتحاد والفيحاء الآن عبر الأنترنت بالطرق التالية: