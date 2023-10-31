“هي دي الأخبار ولا بلاش”.. صرف معاشات شهر نوفمبر بزيادة 1200 جنيه على قيمة المعاش

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن اقتراب صرف المعاشات لشهر نوفمبر المقبل، الذي يوافق بداية من غدًا الأربعاء 1 نوفمبر 2023، على أن يتم صرف مضاعفة المنحة الاستثنائية لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين، وتبلغ قيمة المنحة 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، لكن من المتوقع أن يتم صرف المنحة الاستثنائية لشهري أكتوبر ونوفمبر بقيمة 1200 جنيه زيادة على قيمة المعاش الأساسي.

صرف زيادة المعاشات

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الزيادة التي تم إطلاقها مؤخرًا جاءت بُناءً على ما صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحيث يحصل عليه جميع أصحاب المعاشات والمستفيدين من التأمينات الاجتماعية، وكان ذلك وفقًا لقانون رقم 172 لعام 2023 بصرف زيادة علاوة غلاء المعيشة استثنائية لجميع الموظفين المخاطبين في قانون الخدمة المدنية وكذلك العاملين في الغير أي غير المخاطبين، إضافة إلى صرف زيادة 300 جنيه بدل تكنولوجيا لجميع الصفحين المنضمين للنقابة.

صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، أن صرف الزيادة أو المنحة الاستثنائية جاءت وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشمل 11 مليون مواطن مستفيد أو مشترك في التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى أن صرف المعاشات سيكون عبر مختلف المنافذ وماكينات الصراف الألي المؤهلة لصرف المعاشات بالزيادة الجديدة، التي تم الإعلان عنها من أجل أن يتمكن من الحصول عليها دون أدنى مشاكل.