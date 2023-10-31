بالأرقام القومية “جدول أسماء المستفيدين العلاوات الخمس” وموعد صرفها لهذه الفئات فقط

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن جدول أسماء المستفيدين العلاوات الخمس حيث أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن جدول أسماء المستفيدين العلاوات الخمس حيث يتم صرف العلاوات بداية من شهر أكتوبر 2023 وذلك لفئة معينة من أصحاب المعاشات ، ومن الجدير بالذكر أنه تم صرف العلاوات الخمس لأول مرة منذ عام 2020 وخلال السطور التالية نكشف عن جدول أسماء المستفيدين العلاوات الخمس.

جدول أسماء المستفيدين العلاوات الخمس

ازدادت عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة عن جدول أسماء المستفيدين العلاوات الخمس وذلك تزامنًا مع اقتراب موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 خلال الساعات القادمة ويتم صرف العلاوة بقيمة 100% لأصحاب المعاشات الذين يقل معاشهم عن 2000 جنيهًا ، ويتم صرف العلاوات الخمس بقيمة 21% لأصحاب المعاشات الذي يتراوح معاشهم بين 2000 إلى 3000 جنيهًا ، كما يتم صرف العلاوات الخمس بنسبة 100 لأصحاب المعاشات الحاصلين على معاش بقيمة 3000 جنيهًا ومن الجدير بالذكر أن سيتم صرف الزيادة الاستثنائية على معاش شهر نوفمبر 2023 بقيمة 300 جنيهًا ، كما سيتم صرف زيادة شهر أكتوبر بأثر رجعي.

كيفية الاستعلام عن قيمة العلاوات الخمس

بعد التعرف على جدول أسماء المستفيدين العلاوات الخمس يمكن الاستعلام عن قيمة العلاوات الخمس إلكترونيًا عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك من خلال الخطوات التالية :