رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر نوفمبر 2023 شركة بتروتريد “برقم العداد فقط”

مع بداية شهر نوفمبر 2023 يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر نوفمبر 2023 حيث قامت شركة بترو تريد عن الإعلان عن فاتورة الغاز لشهر نوفمبر في ضوء خطة الحكومة المصرية ووزارة البترول في تنفيذ خطة التحول الرقمي وتسهيل إجراءات الدفع والاستعلام عن فواتير الغاز بكل سهولة وخلال السطور التالية نكشف عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر نوفمبر 2023.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر نوفمبر 2023

يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر نوفمبر 2023 من خلال موقع شركة بترو تريد كما يمكن دفع قيمة فاتورة الغاز إلكترونيًا من خلال خدمة الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة ، كما أتاحت وزارة الكهرباء أيضاً إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال موقعها الرسمي ومن خلال الخطوات التالية يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر نوفمبر:

أولًا يجب الدخول عبر موقع شركة بتروتريد من هنا. ثم يجب اختيار “قراءة العداد”. ثم يجب ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم قم بإدخال قراءة الأعداد المكونة من 10 ارقام. ثم اضغط على “استعلام”. بعدها سيتم عرض إجمالي المبلغ الذي يجب دفعه مع قيمة الاستهلاك الشهري من الغاز الطبيعي.

كيفية دفع فاتورة الغاز شهر نوفمبر 2023

بعد الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر نوفمبر من خلال موقع شركة بترو تريد يمكن لجميع المواطنين سداد فاتورة الغاز الطبيعي بكل سهولة من خلال الأماكن التالية :