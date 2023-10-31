قصة الخلاف بين فايز المالكي وغازي الذيابي في الآونة الأخيرة تعد من أبرز المواضيع التي تم تداولها بشكل واسع في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث يتمتع كلا الشخصين بشهرة واسعة في المجتمع السعودي، مما جعل هذه القصة مثيرة للجدل، لذلك سنتعرف عليها في مقالنا.

قصة الخلاف بين فايز المالكي وغازي الذيابي

في الآونة الأخيرة، انتشرت قصة الخلاف بين فايز المالكي وغازي الذيابي بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. لقد أثار هذا الخلاف اهتمام العديد من الأشخاص الذين كانوا يرغبون في معرفة سبب، حيث بدأ الأمر عندما قام فايز المالكي بنشر تغريدة تتعلق بأحد المشاهير، وتلك التغريدة أثارت جدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تلقى فايز عرضًا للترويج لمشاريع خيرية مقابل مبلغ مالي كبير يصل إلى حوالي 3 ملايين ريال سعودي

. وتم توجيه تلك التغريدة ضد المشاهير، مما دفع غازي الذيابي لإصدار فيديو يتهم فيه فايز بالجهل والحسد، ويشكك في الأعمال الخيرية التي يقوم بها لصالح الحجاج.

ما رد غازي الذيابي على فايز المالكي؟

قام غازي الذيابي بنشر مقطع فيديو، أكد على توجيه انتقاداته نحو فايز المالكي وتعميمه فيما يتعلق بالمشاريع الخيرية التي قام بها لصالح الحجاج وشارك فيها عدد كبير من المشاهير في المملكة العربية السعودية.

حيث أشار غازي إلى أن استخدام لغة التعميم هو لغة الحقد والتجريح، وأنه ليس من المناسب أن نضع الأشخاص الصالحين في نفس الصف مع الأشخاص الفاسدين، كما أكد أن توجيه الاتهامات والشكوك في أعمال الخير التي يقومون بها ليس من السلوكيات المقبولة.