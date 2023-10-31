جاهزين للتموين الكتير؟!! موعد صرف سلع شهر نوفمبر 2023 بعد ساعات فقط من الآن “زيادة نصيب الفرد 100ج”

ينتظر الكثير من المواطنين في مصر موعد صرف سلع شهر نوفمبر وذلك خلال الساعات القادمة يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن جميع السلع التموينية متوفرة بجميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية في جميع المحافظات المصرية يمكن لجميع المواطنين الحصول على السلع التموينية بداية من يوم الأربعاء الموافق الأول من نوفمبر 2023 ، وخلال السطور التالية نكشف عن موعد صرف سلع شهر نوفمبر 2023.

موعد صرف سلع شهر نوفمبر

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023 يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 ويبلغ نصيب الفرد على بطاقة التموين 50 جنيهًا يحصل بها على السلع الاساسية كالزيت والسكر حيث يحصل الفرد الواحد على زجاجة زيت سعة 800 مللي وكيلو جرام سكر بحيث لا يتجاوز عدد 4 زجاجات زيت للبطاقة التموينية الواحدة و 6 كيلو سكر للأسرة الواحدة.

أسعار السلع التموينية شهر نوفمبر 2023

بعد التعرف على موعد صرف سلع شهر نوفمبر يريد الكثير من المواطنين الاستعلام عن أسعار السلع الغذائية على البطاقة التموينية حيث تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على دعم الكثير من السلع الغذائية بأسعار قليلة لتناسب الكثير من المواطنين.