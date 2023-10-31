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بمقدم خيالي بجد “رابط الاستعلام عن حالة الطلب شقق الاسكان” .. شوف نفسك اتقبلت ولا أيه
يرغب العديد من المواطنين في مصر الاستعلام عن حالة الطلب شقق الاسكان الاجتماعي التي قام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بطرحها في الأوان الأخيرة لجميع المواطنين بالدولة حيث انه يمكنكم الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي فقط عن طريق رابط الاستعلام التي تم تحديده حتى يستطيع جميع المواطنين الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي من خلال الرقم القومي فقط لمعرفة رابط الاستعلام والمزيد من التفاصيل حول شقق الاسكان والخطوات التي يجب عليكم اتباعها حتى تتمكن من الاستعلام عبر الموقع الرسمي المخصص لصندوق الإسكان الاجتماعي تابعوا معي هذا المقال.
رابط الاستعلام عن حالة الطلب شقق الاسكان
هناك عدة خطوات يجب اتباعها للاستعلام عن شقق الاسكان بالرقم القومي يمكنكم معرفة الخطوات ورابط الاستعلام من خلال النقاط التالية:
- قم بالدخول الى الموقع الرسمي المخصص لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال هذا الرابط.
- بعد الدخول على الموقع ستظهر امامك الصفحة الرئيسية الخاصة بموقع صندوق الدعم الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
- قم بالضغط على ايقونة ظاهرة امامك باسم استعلام عن حالة الطلب.
- سوف تظهر امامك الصفحة الخاصة بالاستعلام عن حالة طلب شقق الاسكان الاجتماعي.
- قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك بداية من الرقم القومي المكون من 14 رقم بشكل صحيح.
- قم بكتابة الرقم السري في الخانة المخصصة له.
- ادخل جميع البيانات الأخرى المطلوبة منك بعنايه.
- في الخطوة الأخيرة قم بالضغط على ايقونة ظاهره امامك باسم تسجيل الدخول.
- واخيرا سوف تظهر لك حالة الطلب الخاصة بشقق الاسكان الاجتماعي.