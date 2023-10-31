“الصور بالخطوات” كيفية اضافة المواليد على بطاقة التموين من عمر 6 شهور فقط!! أعرف التفاصيل كلها

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية اضافة المواليد على بطاقة التموين وذلك بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إمكانية إضافة المواليد على البطاقة التموينية بداية من العام الجديد ويمكن إضافة المواليد إلكترونيًا عبر موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ومن الجدير بالذكر أنه يتم صرف السلع التموينية شهر نوفمبر 2023 بداية من يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 وخلال السطور التالية نكشف عن كيفية اضافة المواليد على بطاقة التموين.

كيفية اضافة المواليد على بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن كيفية اضافة المواليد على بطاقة التموين وذلك عبر بوابة مصر الرقمية وموقع “دعم مصر” ويمكن لجميع مستحقي معاش تكافل وكرامة وكذلك مستحقي معاش التضامن الاجتماعي إضافة المواليد على البطاقة التموينية وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :

أولًا يجب الدخول عبر منصة مصر الرقمية من هنا.

ثم اختر خدمات التموين.

ثم يجب إدخال جميع بيانات البطاقة التموينية.

ثم قم بإدخال اسم الأول للأم واسم المولود أو المولودة.

ثم قم بإدخال الرقم القومي للمولود المدون على شهادة الميلاد.

ثم قم باختيار صفة المولد لصاحب البطاقة.

ثم اضغط على ضم الأبناء.

ثم اضغط على ارسال الطلب.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين عن الشروط اللازمة لإضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية حيث يجب أن لا يقل عمر المولود عن 4 سنوات ، كما يجب أن ينخفض المعاش الشهري للأسرة عن 2500 جنيهًا ، كما يجب أن لا يزيد عدد الأفراد في البطاقة الواحدة عن 6 أفراد.