خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 “من هنـــا” سارع في الحصول على سيارات ذوي الهمم

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن استمرارها في تلقي الطلبات الخاصة باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الاعاقة ذوي الاحتياجات الخاصة ويكون ذلك من ضمن المرحلة الثالثة لها والتي تستهدف منح مليون مواطن منذ الاحتياجات الخاصة كارت ذكي بعد اثبات الاعاقة طبيا حيث انه يمكنكم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة الكترونيا ومن خلال موقع وزاره التضامن الاجتماعي لمعرفة رابط الاستعلام والمزيد من المعلومات حول كارت الخدمات المتكاملة تابعوا معي هذا المقال.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يمكنكم الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق حملة نوصلك لتلقي الطلبات الخاصة باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة كان ذلك تسهيلا على المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان، وبذلك يمكنكم الاستعلام عن البطاقة الخاصة بالخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع النقاط التالية: