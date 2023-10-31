هي اتأخرت ولا ايه؟!! رسميًا موعد صرف المعاشات شهر نوفمبر وعمليات الإيداع في الحسابات البنكية

خلال ساعات تبدأ الحكومة المصرية بصرف المعاشات للمواطنين والمواطنات في مختلف أنحاء الجمهورية، ولذا نجد الكثير من المواطنين يتساءلون عن موعد صرف المعاشات شهر نوفمبر، حيث موعد الصرف هو موعد ثابت كل شهر من قبل القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وفي تقرير اليوم نوضح لكم موعد صرف المعاش، فكونوا معنا.

موعد صرف المعاشات شهر نوفمبر

حسب ما أعلنه رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فإن موعد صرف المعاشات شهر نوفمبر سوف يكون يوم الأربعاء المقبل، حيث الأول من شهر نوفمبر من عام 2023، حيث مقرر أن يستمر صرف المعاش لمدة ست أيام متواصلة حيث سيتم صرف المعاش ومعه زيادة بقيمة 600 جنيه مصري، وذلك بالمقارنة مع شهر أكتوبر وسبتمبر الماضيين، حيث يتم صرف المعاشات شاملة العلاوة السنوية المقرر صرفها بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي مواعيد صرف المعاشات كالتالي:

الفئة الأولى والتي راتبها يقل عن 1000 جنيه مصري يوم الأول والثاني من شهر نوفمبر القادم.

الفئة الثانية والتي راتبها يقل عن 2000 جنيه يوم الثالث والرابع من نوفمبر.

الفئة الثالثة والتي راتبها يقل عن 3000 جنيه مصري يومي الخامس والسادس من نوفمبر.

أماكن صرف معاشات شهر نوفمبر

وضحنا لكم موعد صرف المعاشات شهر نوفمبر للمواطنين المتقاعدين عن العمل وكذلك أصحاب معاش تكافل وكرامة، وبالنسبة للأماكن التي يتم صرف المعاش من خلالها فهي على النحو التالي: