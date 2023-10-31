رسميًا موعد شهر رمضان 2024 “إمساكية رمضان ومواعيد الصلاة” أدعية شهر رمضان مستجابة

أشهر قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ولهذا نجد المسلمين والمسلمات من شتى بقاع الأرض يبحثون عن موعد شهر رمضان 2024، شهر رمضان المبارك الذي أنزل به القرآن والذي هو شهر الغفران والرحمة والعتق من النيران، وصومه هي واحدة من أركان الإسلام الخمس، وفي تقرير اليوم نوضح لكم متى موعد شهر رمضان هذا العام وما الموعد المتوقع لقدومه.

موعد شهر رمضان 2024

حسب الحسابات الفلكية التي أجرتها الهيئة القومية للبحوث في جمهورية مصر العربية، فإن أول أيام شهر رمضان المبارك سوف يوافق يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس القادم من عام 2024 المقبل، حيث متوقع الشهر الكريم أن يكون هذا العام ثلاثين يوم وليس 29 يوم فقط، حيث يتبين حينها هلال شهر رمضان، ومتوقع أن يكون آخر أيام الشهر الكريم هو التاسع أو العاشر من شهر أبريل، حيث وقتها تقوم الجهات الرسمية كمشيخة الأزهر الشريف ومركز البحوث بالإعلان عن موعد شهر رمضان المبارك.

أدعية شهر رمضان المبارك 2024

وضحنا لكم موعد شهر رمضان 2024 المتوقع، وبالنسبة للشهر الكريم فيستقبله المواطنين والمواطنات بالدعاء والتقرب إلى الله بالعبادات، ومن ضمن أشهر الأدعية التي يتم الدعاء بها في هذا الشهر الكريم هي ما يلي: