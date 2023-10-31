خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية “الوجبة التاسعة والدفعة الخامسة”

ازدادت بالأواني الأخيرة معدلات البحث من قبل المتقدمين في برنامج الرعاية الاجتماعية للحصول على الكشوفات الخاصة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بمدينة العراق لهذا السبب قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالإعلان عن رابط للاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وقامت ايضا بالإعلان عن عدة خطوات يجب اتباعها حتى يتم الاستعلام بشكل صحيح لمعرفة رابط الاستعلام والخطوات الصحيحة تابعوا معي هذا المقام.

الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكنكم الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع عدة خطوات مذكورة في النقاط التالية تابعوا معي:

قم اولا بالدخول الى موقع وزارة العمل العراقية من خلال هذا الرابط.

بعد الدخول الى الصفحة الرئيسية للموقع قم باختيار زر الاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

قم بكتابة اسمك الرباعي في الخانة المخصصة للاسم.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بك بعناية.

واخيرا قم بالضغط على زر استعلام وسوف يوضح لك الموقع قائمة بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية يمكنك البحث عن اسمك بينهم ومعرفة أنه تم قبول طلبك ام تم رفضه.

مع العلم أن وزارة العمل العراقية قامت بالإعلان انها استقبلت عدد كبير من المواطنين والذي يصل الى مليون ونصف طلب للمواطنين العراقيين حيث يتم بحث جميع الطلبات المقدمة للاطلاع على انطباق الشروط التي قامت الوزارة بوضعها على كل حال منفردة وبعد البحث الدقيق في كل حالة تم تحديد 625 ألف حالة مستحقة للمساعدات حيث أنه تم إدراج تلك الأسماء بالكشوفات التي يمكن الاستعلام عنها من خلال الرابط المذكور.