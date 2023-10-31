“جدول الكشوفات نزل حالًا” الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة دفعة نوفمر 2023

يبحث الكثير من المواطنين والمواطنات المسجلين في تكافل وكرامة في الوقت الحالي عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، حيث غدًا تبدأ المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي بصرف المعاشات للمستفيدين من البرنامج، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط الاستعلام عن المعاش ومتى ينزل المعاش كل شهر لمستفيدي تكافل وكرامة، فضلًا تابعوا معنا.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي رابط إلكتروني أمام جميع المواطنين والمواطنات المسجلين في معاش تكافل وكرامة، وذلك من أجل الاستعلام عن قيمة المعاش الخاص بهم لشهر نوفمبر، والجدير بالذكر أن المعاش يصل لحوالي خمسة ملايين أسرة شهريًا، حيث تأتي خطوات الاستعلام من خلال السير على الخطوات التالية:

عليك أن تدخل في البداية إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الموجود على الشبكة.https://www.moss.gov.eg/

انقر على معاش تكافل وكرامة.

أضف الرقم القومي الخاص بك.

انقر على زر الاستعلام وبعدها تجد كل البيانات التي تبحث عنها وترغب في الاستعلام عنها.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

وضحنا لكم رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، مع العلم أن المعاشات سوف تنزل غدًا للمواطنين والمواطنات الأربعاء الأول من شهر نوفمبر من عام 2023، حيث ينزل المعاش للمواطنين من تتوافر بهم الشروط التالية: