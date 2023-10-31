رابط الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة بالرقم القومي “من هنـــا” دفعة نوفمبر 2023
يمكنكم الاستعلام عن الزيادة الشهرية التي تم وضعها معاشات تكافل وكرامة فقط بالرقم القومي حيث يكون ذلك من خلال من خلال الرابط الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي الذي تم إقراره من وزارة التضامن الاجتماعي ويمكن تقديم الطلبات أيضا إلكترونيا حيث أنها يمكن للمواطنين الاستفادة من دعم تكافل وكرامة بسهولة الكترونيا ومعرفة الشروط للحصول على الدعم لمعرفة المزيد من المعلومات حول الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة بالرقم القومي بالخطوات المخصصة للاستعلام ولمعرفة الرابط الخاص بالاستعلام تابعوا معي هذا المقال.
الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة بالرقم القومي
قامت الحكومة بالإعلان برئاسة مصطفى مدبولي عن قرار تعديل برنامج تكافل وكرامة حيث يتم إضافة بعض الفئات المستحقة للمساعدات الشهرية يتم تأمين سبل معيشتهم والذي يقدر عددهم 300 ألف أسرة تقريبا ويأتي ذلك القرار في إطار جهود الحكومة حتى يتم توحيد نظام الدعم المالي للدولة للمحتاجين وتم توفير الدعم المالي اللازم لهذه الفئات الاجتماعية ولا معرفة الرابط الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي والخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة بالرقم القومي فقط تابعوا النقاط التالية:
- قم اولا بالدخول الى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط.
- قم بالانتقال الى زر مخصص للاستعلام عن المعاش.
- قم بإدخال المعلومات المطلوبة للفرد المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة بشكل صحيح مثل الرقم القومي المكون من 14 رقم ورقم بطاقة التموين الخاصة بها.
- قم بالضغط على زر البحث حتى تقوم بالحصول على معاش تكافل وكرامة.