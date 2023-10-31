استقبل الآن “تردد قناة اون تايم سبورت 2023” ON TIME SPORTS على جميع الأقمار الصناعية

واحدة من أشهر القنوات الرياضية في جمهورية مصر العربية والتي تقوم بنقل المباريات على شاشتها، حيث تنقل المباريات دون تقطع وعلى مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى بث المباريات تمتلك القناة استديوهات تحليلية قبل المباراة وبعدها من أجل التعليق على المباراة، وتمتلك القناة شعبية كبيرة في مصر ودول العالم العربي، والذي نجدهم يتساءلون عن تردد قناة اون تايم سبورت 2023، وفي تقرير اليوم نذكر لكم تردد القناة.

تردد قناة اون تايم سبورت 2023

مفترض أن تقوم قناة أون تايم سبورتس الرياضية ببث مباراة الإياب بين الأهلي وصن دوانز، وذلك في الدور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا غدًا الأربعاء، ولذا يبحث الكثيرون عن تردد هذه القناة في الوقت الحالي، وتتميز القناة أنها تقوم ببث عدد من الدوريات والتي منها دوري أبطال إفريقيا وعدد من البطولات المحلية والدولية الأخرى، ويأتي تردد القناة على النايل سات وعلى عرب سات، حيث يأتي ترددها كالتالي:

التردد على القمر نايل سات

القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد هو 10853.

اتجاه الاستقطاب هو الأفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

التردد على عرب سات

القمر الصناعي هو عرب سات.

التردد هو 12303.

اتجاه الاستقطاب هو الأفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

خطوات ضبط تردد قناة اون تايم سبورت 2023

يمكن بكل سهولة ضبط تردد القناة من خلال النقر على زر القائمة من جهاز الريموت الخاص بك، ثم النقر على قائمة البحث عن قنوات وإضافة الإحداثيات سواء على النايل سات أو عرب سات، وبعدها ستلقط إشارة القناة بكل سهولة.