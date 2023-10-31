السومرية نيوز تعلن نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2023 نـتائجنا

نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2023 ينتظر الطلاب بفارغ الصبر بعد انتهاء امتحانات الصف الثالث دور ثالث النتيجة ليتعرفوا على نقاط الضعف، والقوة لديهم، ويقوموا بالتركيز عليها ليتمكنوا من اجتياز السنة بدون أي رسوب، وتقسيم السنة الدراسية إلى ثلاث فصول يعد من الأمور الجديدة على الطلاب لكنها مميزة حيث تساعده على تحسين مستواهم الدراسى، والتغيير من نتيجته في حال لم يكن قد حصل على مجموع عالى في الفصلين السابقين لذلك إذا كنت طالب فلابد أن تجتهد لكي تحصل على مجموع عالي، وتحقق ما تريد.

نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2023

تستطيع التعرف على نتيجتك بما سهولة عن طريق اتباع بعض الخطوات بعدها ستتعرف على جميع درجاتك بالتفصيل، وفي حال لم تتمكن من تنفيذ الخطوات قم بالذهاب إلى المدرسة، وستحصل على شهادتك بصورة سهلة الخطوات تتمثل في الدخول إلى موقع الوزارة التعليمي ثم تحديد السنة الدراسية، والفصل الدراسي الذي توجد به بعدها قم بكتابة كل البيانات المطلوبة منك مثل اسمك بالكامل مع الرقم السري الخاص بك أو رقم البطاقة الشخصية لابد أن تتأكد أن كل هذه المعلومات مكتوبة بشكل صحيح بعد ذلك اضغط على كلمة الاستعلام عن النتيجة ثم انتظر لحين تحميل الصفحة بعدها ستجد كل درجاتك أمامك بشكل مفصل.

هل تقسيم العام الدراسي إلى ثلاث فصول له فائدة

نعم بالتأكيد حيث يساعد هذا الأمر الطلاب على التحسين من مستواهم، ومعرفة المواد أو نقاط الضعف لديهم ثم العمل على التخلص منها في سبيل الحصول على درجات عالية خلال السنة الدراسية، وهناك بعض الطلاب، وأولياء الأمور الذين يرفضون بأن يتم تقسيم العام الدراسي إلى ثلاث فصول لأنه أمر متعب، ويجهد طاقة الطلاب.

جدول امتحانات الصف الثالث دور ثالث

أعلنت الوزارة العراقية عن موعد الامتحانات الخاصة بالصف الثالث دور ثالث ليتمكن الطلاب من مذاكرة كل مادة بشكل جيد حيث ستكون أول مادتين اللغة العربية، والتربية الدينية بتاريخ 25 من شهر أكتوبر لهذا العام ثم استمر هذه الامتحانات ثم مادة اللغة الانجليزية بتاريخ 26 من نفس الشهر ثم مادة الرياضيات بتاريخ 28 من شهر أكتوبر حتى شهر نوفمبر ليوم 2 من الشهر، وستكون مادة اللغة الفرنسية هي آخر المواد الممتحنة.