“مبروك مرتب 12000 الف بلبل لو معاك مؤهل أو بدون.. عالي أو متوسط شركة الطيران عاملالك شغل بعظمة هتطيرك في السما.. قدم فيها

وظائف شركات الطيران خبر سار لكل من يبحث عن عمل في شركات الطيران، فقد أعلنت عدة شركات مثل شركة مصر للطيران عن حاجتها إلى موظفين للالتحاق بعدة تخصصات مثل وظيفة مضيف طيران ومشرف طيران وكذلك مدير شحن وغيرها من الوظائف، كما أوضحت شروط الالتحاق بها وطريقة التقديم ولمعرفة المزيد عن هذه الوظائف يمكنك متابعة الموضوع التالي.

وظائف شركة مصر للطيران

كثير من شركات الطيران تعلن عن حاجتها إلى موظفين من حين إلى آخر حيث تحتاج إلى عاملين جدد في أكثر من تخصص ومن بينها وظائف مضيف طيران ومشرف شحن ومشرف مراقب سلامة وعدة وظائف أخرى لذلك تقوم بفتح باب التقديم للتسجيل لها، وكان من بين هذه الشركات شركة مصر للطيران التي أعلنت عن حاجتها إلى مهندس صيانة ومهندس عمارة ومهندس اتصالات وقد أوضحت أن هذه الوظائف متاحة للذكور والإناث بشرط أن تتوفر في المتقدمين مجموعة من الشروط.

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف شركات الطيران

تقوم شركات الطيران بوضع بعض مجموعة من الشروط للالتحاق بها والتي تتمثل في الآتي: أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 35 عاماً، وأن يكون من ساكني محافظة القاهرة الكبرى أو المقيمين بها بشكل دائم، كما يشترط أن يكون ذو مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية، وفي حالة كان المتقدم ذكراً فيشترط أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق جيد جداً أو أن يكون معفياً منها، كما يجب أن يتقدم الفرد لوظيفة واحدة لا أكثر وللشركة الحق في ترشيحه للوظيفة التي تناسبه، ويجب أيضاً أن يتخطى الشخص جميع الاختبارات التي تم وضعها مع تحمل مصروفاتها، وإذا كان المتقدم لديه عمل في الشركة القابضة فيجب عليه أخذ الموافقة من رئيس مجلس وزراء تلك الشركة.

الأوراق المطلوبة للتقديم بوظائف شركات الطيران

عند تحديد موعد التقديم في شركات الطيران يجب إحضار هذه الأوراق: صورة للبطاقة الشخصية، صورة من المؤهل الدراسي الذي حصلت عليه، صورة من شهادة الخبرة وأخرى من شهادة القيد في نقابة المهندسين، كما يجب تجهيز صورة لشهادة الخبرة الخاصة بك وصورة أخرى من الإجازة الهندسية فرق الطائرات، وأخيراً يجب عليك إرفاق سيرتك الذاتية باللغة الإنجليزية ثم تقديم هذه الأوراق في المكان الذي تحدده الشركة.