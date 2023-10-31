« ظهرت الآن ألف مليون مبروك » .. الاسماء دي بس هي اللي نجحت .. نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 العراق

نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث، يتوقع العديد من الطلاب الذين بلغ عددهم 12 ألف طالب والذين أنهوا اختبارات السادس الإعدادي الدور الثالث ظهور نتائجهم المتعلقة بهم والتي تتيح لهم التسجيل في الجامعات في العام القادم. وأصدرت الوزارة المعنية بيانًا رسميا يتحدث فيه عن جميع التفاصيل المتعلقة بنتائج الطلاب.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث

كشفت الوزارة المسؤولة عن التعليم عن التفاصيل المتعلقة بموعد ظهور نتائج اختبارات نهاية المرحلة الإعدادية، حيث اكدت الوزارة بأن النتائج ستُنشر عبر موقعها الرسمي أو من خلال موقع نتائجنا بهدف تسهيل استعلام الطلاب عن درجاتهم في الاختبارات وتجنب أي ازدحامات محتملة.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال رابط الموقع الخاص بوزارة التعليم واتباع عدد من الخطوات. بعد اتمام هذه الخطوات، ستظهر نتيجة الطالب الذي قام بالاستعلام. الخطوات الخاصة بنتائج السادس في المرحلة الاعدادية هي.

في البداية، يجب على الطالب أن يدخل إلى رابط الموقع الخاص بوزارة التعليم ” من هنا “.

يتم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية للموقع.

تحديد الخيار الخاص بالصف السادس النتائج.

تتضمن عملية كتابة البيانات التي تساعد في الاطلاع على النتيجة مثل تخصص الطالب ورقم جلوسه، فضلاً عن المعلومات الأخرى المتعلقة.

يجب التحقق من صحة البيانات التي تم إدخالها.

اختيار المحافظة التي يتبع إليها الطالب.

عند النقر على أيقونة الاستعلام ستتمكن من الاطلاع على النتيجة.

معرفة النتيجة من خلال موقع نتائجنا

قررت الحكومة إنشاء موقع خاص بنتائجنا للتخفيف عن موقع الوزارة الرسمي ومساعدة كل طالب في العثور على موقع يتناسب معه لمعرفة نتيجته.

الدخول إلى موقع نتائجنا.

الضغط على خيارات الخدمات المتعلقة بالنتائج الخاصة بالمرحلة الإعدادية، وبشكل خاص صف السادس.

تحديد الدور الخاص بالاختبارات.

تحديد محافظة الطالب.

تعد كتابة جميع المعلومات المطلوبة لظهور النتيجة.