“الناس عداد دماغها فصل خلاص”.. أخيراً معرفة حقيقة انتهاء أزمة إنقطاع الكهرباء.. مش هتقطع ساعتين تاني توقعات انتهاء تخفيف الأحمال

حقيقة انتهاء أزمة الكهرباء بعد انتهاء التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي ومع انخفاض درجات الحرارة بدأ المواطنين يتساءلون متى تنتهي أزمة الكهرباء في مصر؟ وزادت هذه التساؤلات بعد انتشار أخبار تشير إلى انتهاء تخفيف الأحمال خلال الفترة القادمة وانتشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك كان لا بد من رد قاطع يوضح حقيقة الأمر وهو ما فعلته وزارة الكهرباء لإنهاء الجدل، وفيما يلي سنوافيك بآخر الأخبار حول هذا الأمر.

متى ينتهي قطع الكهرباء؟

الجميع ينتظر انتهاء فترة تخفيف الأحمال حيث تقوم الوزارة باتباع هذه الطريقة لتقليل استهلاك الكهرباء من خلال فصل التيار الكهربي بانتظام في معظم الأحياء السكنية وليست كلها.

وخلال الفترة الأخيرة ظهرت اخبار تفيد بانتهاء تخفيف الأحمال فزادت التساؤلات عن هل سينتهي قطع الكهرباء خلال الفترة القادمة أم لا؟ وكان رد الوزارة أنها لم تقم بنشر أي تصريح عن انتهاء قطع الكهرباء وأكدت أن جميع الأخبار المنتشرة هي أخبار زائفة وهناك مناطق بالفعل يتم فيها فصل الكهرباء حسب القدرات المطلوب فصلها كل يوم، وذلك بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء في جميع المحافظات كما أن شركات التحكم المحلي تقوم بتنظيم أوقات فصل التيار في كل منطقة سكنية بحيث تكون مدة الانقطاع من ساعة إلى ساعة ونصف حسب المنطقة وهذه هي الطريقة التي نظمتها الحكومة للوصول إلى المستوى المطلوب من تخفيف الأحمال.

كيف نرشد استهلاك الكهرباء؟

أوضحت وزارة الكهرباء المتجددة بعض الطرق التي يمكن للمواطنين اتباعها من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء ومنها: أن يتم فصل الكهرباء بعد انتهاء العمل في المناطق الرياضية، وفصل الكهرباء في الأحياء بعد انتهاء مواعيد العمل، كما نصحت بتقليل استخدام التكييفات في الجهات الحكومية بالإضافة إلى تقليل الإنارة في الشوراع والميادين.

وجدير بالذكر أن الحكومة تستخدم استراتيجية تخفيف الأحمال في جميع المحافظات بالتساوي وخاصة عند ارتفاع درجات الحرارة حيث تحدد كل منطقة موعد فصل الكهرباء فيها وقد أوضح مصدر مسؤول أن وزارة الكهرباء لم تحدد موعد لانتهاء تخفيف الأحمال حتى الآن وأكد أن الوزارة لديها محطات كافية في حالة توفر الغاز الكافي لاستخدامه كوقود في محطات التوليد.