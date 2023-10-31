موعد عرض الحلقة 134 من مسلسل المؤسس عثمان Kuruluş Osman الموسم الخامس عبر قناة ATV والفجز الجزائرية

مع اقتراب موعد عرض مسلسل “المؤسس عثمان”، يُنتظر بفارغ الصبر من قبل المشاهدين العرب والترك، حيث تمتلك العديد من القنوات الفضائية حقوق بث هذا العمل الدرامي الرائع. من بين هذه القنوات البارزة قناة atv التركية وقناة الفجر الجزائرية وقد انطلق هذا الموسم بقوة استثنائية، ما جعله يجذب إعجاب الكثيرين الجماهير مُتشوقة بشدة لاستكشاف الأحداث الشيقة التي جرت في أروقة الإمبراطورية العثمانية حيث يأخذ المسلسل الجماهير في رحلة زمنية مشوقة، حيث تتجلى التفاصيل الفريدة والمليئة بالإثارة التي تم الكشف عنها في العرض الترويجي الممتع للحلقة الجديدة من المسلسل. هذا العمل الدرامي الرائع يعرض حصريًا على شاشة قناة الفجر، لتنعم الجماهير بتجربة مشاهدة استثنائية تأخذهم إلى عالم مذهل من التاريخ والإثارة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

قناة atv التركية تُعرض حلقات المسلسل كل يوم أربعاء من كل أسبوع، وتلتزم بمواعيد ثابتة لإرضاء محبي المسلسل في مناطق متعددة. وهناك أيضًا قنوات أخرى مثل قناة اليرموك الأردنية تشارك في عرض هذا العمل الفني الكبير من المقرر أن يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة الرابعة غدًا، وهذا سيكون يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 على قناة ATV التركية. ستكون العرض في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا. ولمن يفضل متابعة المسلسل باللغة العربية، ستتوفر الحلقة مدبلجة على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس التالي، الموافق 2 نوفمبر 2023. وستكون مواعيد العرض هناك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك متابعة المسلسل مترجمًا على موقع قصة عشق عندما يتم عرضه في الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

المواعيد المحددة لعرض المسلسل “المؤسس عثمان”

المواعيد المحددة لعرض المسلسل “المؤسس عثمان” حول العالم العربي:

تبدأ العروض في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي المملكة العربية السعودية، تنقلب الساعة إلى التاسعة مساءً.

أما في السودان، يمكنكم مشاهدته في تمام الساعة الثامنة مساءً.

في العراق، ستكون الحلقة متاحة للمشاهدين في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يُعرض المسلسل في فلسطين عند الثامنة مساءً.

بالنسبة لدولة الإمارات، ستكون العروض متاحة في تمام العاشرة مساءً.

وفي قطر، تتوقف الساعة عند التاسعة مساءً للاستمتاع بالحلقة.

تجمع هذه المواعيد بين الراحة والإتاحة لمشاهدي المسلسل في مناطق مختلفة، مما يتيح للجميع فرصة مشاهدة هذا العمل الكبير والاستمتاع بمغامرات المؤسس عثمان وإرثه العظيم.