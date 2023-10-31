الان .. ثبت تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة الأهلى ضد صن داونز فى دورى السوبر اليوم

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024، حيث تم إطلاق قناة أون تايم سبورت في عام 2017، وخلال فترة قصيرة أصبحت واحدة من أكثر قنوات الرياضة شهرةً وانتشارًا، داخل مصر والوطن العربى، و تتميز هذه القناة بعرض محتوى جديد وحصري في مجال الرياضة، وتستقطب كبار الإعلاميين المحترفين في هذا المجال،و بالإضافة إلى ذلك، تتميز ببرامجها التحليلية المتميزة وتعتبر رائدة في عالم الرياضة، واستطاعت الحصول على بث مباريات السوبر الأفريقي الذى يشارك فيه النادى الأهلي المصري.

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2023

تهدف قناة أون تايم سبورت إلى جذب ملايين المشاهدين، ويبحث الجمهور باستمرار عن ترددها الجديد لتحديثه. يمكن الآن مشاهدة القناة على التردد 10853. تعرض القناة مجموعة واسعة من الرياضات، بما في ذلك كرة القدم وكرة السلة والتنس واليد وغيرها. وبفضل هذا التنوع، يتزايد عدد المتابعين للقناة بشكل كبير،و تعرض قناة أون تايم سبورت برامج تحليلية وتغطية للأحداث الرياضية الحالية. تقدم القناة تحليلات متعمقة للمباريات والبطولات، بمشاركة خبراء ومحللين رياضيين محترفين، وتركز البرامج التحليلية على تحليل أداء الفرق واللاعبين وتقديم آراء وتوقعات حول المباريات المقبلة. كما تقدم القناة أيضًا تغطية حية للأحداث الرياضية الجارية، بما في ذلك التقارير الميدانية والمقابلات والمقالات الحصرية.

تردد قناة اون تايم سبورت 1

قمر صناعي : نايل سات

تردد : 10853

المعامل الإستقطاب : V

المعدل الترميز : 27500

الجودة : HD

معامل تصحيح الخطأ : ⅚

تردد قناة أون تايم سبورت 2

قمر صناعي : نايل سات

التردد : 11861

المعامل الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : ¾

الجودة : HD

وسنقوم قناة أون تايم سبورت بنقل مباراة الأهلي المصرى ضد صن داونز الجنوب إفريقي فى اياب الدورىنصف النهائي لدورة السور الأفريقي، ويحتاج النادى الأهلي فى الفوز بفارق هدفين من اجل الوصول إلى المباراة النهائية.