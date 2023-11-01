ظهرت الان .. نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2023 عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتائج الصف الثالث المتوسط ،2023 الدور الثالث من التعليم المتوسط في العراق، حيث واجه العديد من طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط فى العراق صعوبات كبيرة في اجتياز الاختبارات في الدور الأول، وولحسن الحظ، تم توفير فرصة لهؤلاء الطلاب للانضمام إلى الدور الثاني وأداء الاختبارات مرة أخرى،و نجح بعض الطلاب في اجتياز الاختبارات بنجاح، بينما واجهت مجموعة أخرى من الطلاب والطالبات صعوبات إضافية وتم نقلهم لأداء اختبارات الدور الثالث، والتي تعتبر هذه المرة الأخيرة لهم، و بعد انتهاء فترة الاختبارات، يشعرون بالتوتر والترقب لمعرفة نتائجهم.

نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2023

تم إعلان من قبل وزارة التعليم العراقية أن نتائج الدور الثالث لطلاب مرحلة الثالث المتوسط ستتاح عبر موقع نتائجنا الرسمي التابع للوزارة،و يعتبر هذا الموقع واحدًا من أكثر المواقع التعليمية شهرة. تم توضيح خطوات استعلام النتائج بشكل مفصل، ونظرًا للكم الهائل من الاستفسارات المتعلقة بعملية الاستعلام والحصول على النتائج، سنقدم لكم الخطوات التالية:

1. الدخول على موقع وزارة التعليم والتربية العراقية

2. اختر “الاستعلام عن النتائج” من بين الخيارات المتاحة.

3. حدد مرحلة الثالث المتوسط من القائمة المنسدلة.

4. حدد الدور الثالث الذي أدى الطالب الاختبارات فيه.

5. اكتب رقم الامتحان الخاص بك في حقل المخصص له.

6. انقر على زر “استعلام” وسيتم عرض نتيجتك على الواجهة.

نتائج المرحلة الثالثة بالمرحلة المتوسطة 2023

يمكن لجميع الطلاب في مختلف المدن والمحافظات في العراق اتباع الخطوات السابقة والوصول إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم للاستعلام عن نتائجهم في الاختبارات، ومن الضروري أن نشير إلى أنه يجب أن يتم استعلام النتائج بعد الإعلان عن انتهاء عمليات التصحيح والتقييم وتوفر النتائج على الموقع. فإجراء بحث قبل ذلك الوقت لن يكون ذو فائدة.