مسلسل كريستال الحلقة 88 كاملة مدبلجة عاليا تعيش قصة حب جديدة

مفاجأة كبرى تدور في أحداث مسلسل كريستال، في الحلقة 88 حيث تم إجراء تحليل الـ DNA الخاص بعليا، حيث أصبح هناك فضول قوي لدى المشاهدين لمعرفة نتيجة فحص الحمض النووي عليا، وذلك بالتزامن مع اقتراب الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل التي يحظى بالمشاهدة العالية من قبل المتابعين على مستوى العالم العربي، بعدما انتشرت ثقافة مشاهدة المسلسلات التركية في جميع أنحاء العالم العربي.

مسلسل كريستال الحلقة 88 أحداث الحلقة كاملة

الدكتور جواد يحاول إصلاح الوضع بينه وبين فاي

يقوم الدكتور جواد في الحلقة 88 أن تعود العلاقات بينه وبين فاي كما كانت من قبل، حيث طلب من فاي أن تساعده في اختيار هدية قيمة لعيد ميلاد رفيف اختها، الوضع بين عليا ونديم وتامر ورفيف، وبعد أداء رقصة رومانسية مبهرة لفتت أنظار الجميع لهم، أصبح هناك تناغم شديد بين نديم وعليا، وأصبحوا محل نظر للجميع بعد أن شاهدهم بهذا التناغم الواضح بينهم.

أما الثنائي التالي تامر ورفيف فقد استغل تامر حفلة عيد ميلادها وقررا أن يمنحها هدية تمنتها كثيرًا،حيث سمح لها بأن تستكمل دراستها في فرنسا، ولكن سوف تكون والدته مرافقة لهم، وتحدث باسل الي شقيقته عليا والتي بينها وبين فاي حرب دائرة، وتنتهي إذا عرفت فاي حقيقة إثبات نسب عليا وأنها ليست ابنة جمال كرم، ولكن عليا تصر على الاحتفاظ بهذا السر لنفسها؛ حتى لا تفضحها فاي وتنشرها في الصحف ولكن يقع ما ليس في الحسبان، وتسمع فاي عن طريق الصدفة كلامهم، وجاء الصدام بين الفتاتين من البداية علي حبهم لنفس الرجل هو الطبيب المشهور جواد فياض فتبدأ كلا منهم الاعيبها للحصول عليه.

تردد قناة MBC مصر الناقلة لمسلسل كريستال الحلقة 88:-

لمشاهدة مسلسل كريستال الحلقة 88 على قناة MBC مصر، يمكنك تنزل القناة عبر التردد التالي:

التردد: 12023.

معدل الترميز: 27500.

جودة الصورة: HD.

استقطاب الإرسال: رأسي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.