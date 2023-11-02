“خبر سار لكل المصريين”.. أسعار شهادات البنك الأهلي بعائد يصل حتى 25%

يصدر البنك الأهلي المصري الكثير من الشهادات الادخارية التي تحتوي على نسب عائد مختلفة ومتفاوته على حسب كل شهادة، ويتابع المستثمرين وعملاء البنك هذه التفاصيل لأنها مهمة بالنسبة لهم لأنهم يرغبون في الحصول على أعلى نسبة من عائد الشهادات الخاصة بهم.

تفاصيل شهادات البنك الاهلى المصرى

حيث نقدم لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بالشهادات التي يقوم البنك الأهلي بطرحها للعملاء والمستثمرين خلال السطور القادمة ونشير إلى أنه يتم احتساب العائد أو الفوائد في جميع الشهادات المقدمة للعملاء في اليوم التالي من اليوم الذي تم شراء الشهادة فيه.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

هي شهادة يطرحها البنك الأهلي مدتها 3 سنوات وتكون بعائد 19% سنويا على أن يتم صرف العائد الخاص بها بشكل شهري وتبدأ الشهادة من سعر 1000 جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة الخماسية بعائد شهري

يقدم البنك الأهلي شهادة خماسية بعائد 12.25% يتم صرفها شهريا والحد الأدنى للشهادة هو 1000 جنيه ومضاعفاته.

الشهادة الادخارية ذات الفائدة 25%

تمنح هذه الشهادة الفرصة لضامنيها بالاقتراض خلال العام، وينبغي أن نشير إلى أن استرداد قيمة الشهادة غير مسموح به إلا بعد أن تمر فترة زمنية حوالي 6 شهور منذ يوم شراء الشهادة، وبعد أن تمر الفترة القانونية للشهادة يمكن للعميل أن يسترد قيمة الشهادة كاملة، والجدير بالذكر أنه متاح الحصول على هذه الشهادة لجميع عملاء البنك الأهلي في كافة الفروع في مختلف محافظات مصر.