“الهندي هيبقى في بيتك”.. تردد القنوات التي تعرض المسلسلات الهندية نزلها الآن

يفضل العديد من الأشخاص متابعة الأفلام والمسلسلات الهندية، حيث جذبت الدراما الهندية العديد من المتابعين خصوصا في الفترة الأخيرة، ويبحث العديد من المتابعين عن القنوات التي تعرض تلك الأفلام والمسلسلات، حيث توجد بالفعل عدد من القنوات التي تعرضها بخلاف قناة ام بي سي بليود الذي يعتقد البعض أنها القناة الوحيدة التي تعرض المسلسلات والأفلام الهندية.

تردد القنوات التي تعرض المسلسلات الهندية

تردد قناة ستار بلس star plus

توجد العديد من القنوات الهندية منها قناة ستار التي تعد من أفضل القنوات على القمر الصناعي نايل سات وتعرض في ثلاثة وخمسون دولة ويعرض عليها مجموعة من المسلسلات الصينية والهندية وتعرض البرامج الترفيهية والدراما والأغاني والمسلسلات مثل مسلسل النظرة الثانية وللوصول إلي تردد القناة لابد من الحصول على البيانات الآتية:

• اسم القناة: ستار بلس star plus.

• القمر الصناعي: النايل سات.

• التردد: 11881.

• الاستقطاب: H.

• معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

• التشفير: غير مشفرة.

• الجودة: عالية.

تردد قناة يو تي في أرابيا UTV Arabia

تعرض قناة UTV Arabia مسلسلات هندية مميزة مثل مسلسل السلطانة، ومسلسل ملك الرأس للوصول إلي القناة لابد من الوصول إلي البيانات الآتية:

• اسم القناة: يو تي في أرابيا UTV Arabia.

• القمر الصناعي: النايل سات.

• التردد: 10892.

• الاستقطاب: أفقي.

• معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

• التشفير: غير مشفرة.

• الجودة: HD اتش دي.

مميزات القنوات الهندية المعروضة على القمر الصناعي النايل سات

تتميز القنوات الهندية بمجموعة من المميزات التي تتمثل في الآتي:

• تعد القنوات بأنها مجانية بغير اشتراكات أو رسوم.

• تتميز بأنها تعرض برامجها ومسلسلاتها بالجودة العالية.

• تعرض مسلسلات وبرامج هندية ذات محتوي هادف.