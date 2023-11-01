المؤسس عثمان 134 | اولجان تكشف فخ السيدة سعادات | مفاجأة جيركوتاي|سرقة الكنز

هل سينجح فخ السيدة سعدات لتدمير قافلة السيدة مرهون؟ وما هي ستكون لعبة السيدة مرهون لصد السيدة سعدات؟ وهل بعد نجاح رهان من أخذ الكنز هل يسرق الكنز من القصر من قبل الخونة الذي يتواجدوا فيه وكشف مفاجأت نارية؟ ومفاجات اخرى سوف نتحدث عنها من خلال تحليل أعلان الحلقة 134 فتابعونا.

المؤسس عثمان 134

بعدما نجح أورهان من أخذ الكنز وتسليمه للسيد عثمان. هناك احتمال أن الكنز يسرق من قصر السيد عثمان وذلك بسبب وجود الخونة في القصر مثل القائد فاسيلييف المتنكر بشخصية التاجر فيصل وأيضا بقدوم الأستاذ الكبير الذي سيتواجد في القصر بعد دعوته من قبل عثمان. فأتوقع هنا أن الأعداء لا يريدون أن ينجح عثمان بتأسيس دولته وسرقة الكنز هو الذي سيمنع عثمان من تحقيق حلمه.

فتقريبا سنشاهد سرقة الكنز من قصر السيد عثمان في الحلقتين القادمة. ولكن قد نشاهد أورهان بطولة في هذا الحدث فمن المتوقع ان يكون له دور كبير وان يستعيد الكنز أو قد يكشف ببعض الخونة التي تعمل لدى الأستاذ الكبير. وعن خطط السيد سعادات التى تعمل على نصب كمين لطريق قافلة السيدة مالهون .

اولجان تكشف فخ السيدة سعادات

ومن المتوقع ان تعمل السيدة سعادات بقوة فى تنفيذ مخططتها حيث أنها تريد كسر قيمة الكاي أمام الجميع بأن حتى تشيع ان القبيلة لا يستطيع حتى حماية قوافلهم ولهذا لا تستطيع الكاى حماية نفسها وتخفيفهم من فكرة أقامة دولة أنها لن تستطيع بتأسيس دولة فقد تنجح السيدة سعادات بهذا الشيء ولكن هناك احتمال وهو إن علمت السيدة أوزجان بهذا الكمين قبل حدوثه وأخبرت السيدة ماهلون فتقريبا هنا سيفشل هذا الفخ وتبدأ السيدة منهن في لعبتها لتلقين السيدة سعادات وتعليمها بقيمة الكي وأنها تستطيع أن تكون أم الدولة التي سيتم تأسيسها والتي تتواصل بكل جديده