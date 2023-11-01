عثمان 134 لحظة نهاية بوران و كشف سر الملثم وماهى خطة عثمان السرية وكشف فخ يعقوب و المفاجأة

كانت الأحداث غريبة جدا ومثيرة، وهذه الفترة هي الأكثر أهمية وقد تكون الأصعب منذ بداية الموسم. في الإمبراطورية العثمانية تشتد المعركة على السلطة بين عثمان ويعقوب. من سيكون الفائز في هذه المنافسة؟ ومن سيكون سلطان الأتراك الجديد؟ الجميع الأن يترقب ماذا سيحدث. من سيقع في فخ من خطط؟ من ستنجح؟ ما هي خطة عثمان السرية؟ هل هي نهاية بران من هؤلاء الملثمين؟ ما هي المجموعة السرية الجديدة؟ كيف سينجو عثمان في ظل كل هؤلاء الأعداء؟ هل سينتصر يعقوب والأعداء هذه المرة؟ هل فشل أورخان مرة أخرى في مهمته؟

عثمان 134 لحظة نهاية بوران

سأجيب لكم لذا تابع المقالة حتى النهاية. عزيزي المشاهد نحن نبذل مجهود كبير لذا لا تبخل علينا بإعجاب دعما لنا. الأن المفاجأة الكبرى هو أن المسلسل قد أصدر إعلاني في نفس اليوم تقريبا. ما هي الأسرار وراء هذه المفاجأة؟ في الواقع كان الإعلان الأول مليء بالأحداث القديمة البارزة، ولم يتم تضمين سوى عدد قليل من المشاهد الجديدة. ثم كان الإعلان الثاني رائعا للغاية وبث لنا أحداث خطيرة جدا.

كشف سر الملثم

وهنا عزيزي القارئ ها قد بدأ الموسم الخامس في الإشتعال أخيرا، وهنا أقول لكم أن الموسم الخامس قد بدأ بالفعل، وهو ما كان متوقعا في بداية الموسم هو أن تظهر شخصيات جديدة قوية عدوة لعثمان، وهذه الشخصيات ستشعل الأحداث من جديد، ولاحظنا عزيزي القارئ أن شخصيات لن تصطدم مع عثمان في معركة حقيقية، والأن سيبدأ ساسولو بتحركات شرسة ضد عثمان. هو بالفعل كان يتحكم في إشعال الأحداث منذ البداية ولكن الأن سيبدأ هو بالتحرك مع شخصيات جديدة وخطيرة جدا ضد عثمان، والمسلسل بأسلوبه التقليدي أعطى هذه المفاجأة مع الصدمة في الإعلان الثاني وكان الإعلان الثاني صادم للجميع إذ بعثمان وقع في فخ البيزنطيين وحدث هجوم داخل قصر عثمان في شهر وليس هذا فحسب بل الهجوم كان على أقرب محاربي عثمان بوران

مصير بوران

السؤال هنا هل سيموت بوران ؟ هل هي نهايته؟ ومن هذا الملثم؟ سأخبركم عزيزي القارى ولكن الأن منتظر توقعاتكم بخصوص هذا الموضوع في قسم التعليقات أسفل المقالة . الأن المسلسل يشتعل بوصول هذه الشخصيات الجديدة. الأن الجميع يسأل من هم هؤلاء الأعداء الجدد؟ والضربة الأكبر كانت رؤية بوران وقع في الفخ بكل سهولة.

لمن يتابع مقالاتنا وتحليلتنا حول المسلسل يعلم أننا تحدثنا أن هناك أحداث وشخصيات جديدة ستشعل الأحداث من جديد. وهنا عزيزي المشاهد كما إعتدنا عندما يتم إنهاء شخصية في المسلسل من المفترض أن تظهر شخصية جديدة فهل ستكون نهاية بوران ؟ هنا عزيزي المشاهد احتمالين وهو أن يتم إنهاء حيا بوران في هذا المشهد، والاحتمال الأخر سيلحق ببروز أحد المحاربين الأقوياء في أخر لحظة وسيكون هو منقذ بوران ومنقذ بران هنا إما أن يكون عثمان أو كونور قلب أو سيهرب هذا الملثم من موقع الحدث.

والاحتمال الأقوى هو أنها ستكون نهاية بران والسبب هو أنه بالفعل تم الإعلان عن انضمام شخصيات جديدة في المسلسل. لهذا السبب قد تكون نهاية بران في هذا المشهد. كل هذا سيحدث عندما يصل هؤلاء الأعداء الجدد. تفاجأ الجمهور بالعدو الملثم، ويعتقد البعض أنه قد يكون ساسولو. هذا العدو أراد أن يضرب عثمان ضربة قوية ونارية وهي بأن ينهي حياة قائد المحاربين وأقرب محارب له وهو بران، والسبب هنا العدو يريد أن يحدث ارتباك قوي لعثمان وهنا يقوم العدو بقطع جذور عثمان، والمفاجأة هنا أن هذه الأحداث داخل قصر عثمان يتحرك كاسيوس متنكرا منذ بداية الموسم، ولكن من المدهش أن العدو الجديد ظهر أيضا مباشرة في قصر عثمان.