رابط epedu.gov.iq نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث موقع نتائجنا

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث، حالة من الترقب بالايام الماضية عقب انتهاء طلاب السادس الاعدادي من عملية الامتحانات الخاصة بالدور الثالث واعلنت وزارة التربية العراقية انها انتهت بالفعل الاسبوع الماضية من عملية تصحيح اوراق الطلاب التي بلغ عددهم إلي 12 ألف طالب قام بالتسجيل في امتحانات الدور الثالث وحالة من الترقب بالأونة الماضية من اجل الحصول علي نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث .

ويترقب الكثير من الطلاب بالعراق بالوقت الحالي عقب اكمال امتحانات الشهادة المتوسطة، والبالغ عددهم 12 ألف طالب، ظهور نتائجهم، مما سيمكنهم من التسجيل في الجامعات في العام الجديد. وأصدرت الوزارة المختصة بيانا رسميا تحدثت فيه عن كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج الطلاب.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 العراق

هذا وقد اعلنت وزارة التربية العراقية بالامس نهاية شهر اكتوبر الماضي أن اعتماد النتيجة سيكون في عدة محافظات ولن يكون في عموم المحافظات كباقي النتائج التي تم اعتمادها بالفترة الماضية وتم اعتماد محافظتين بالساعات الماضية وجاري الانتهاء من رفع باقي المحافظات بالعراق بالساعات القادمة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم نشر النتائج من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال موقع النتائج الخاص بنا، مما سيسهل على الطلاب الاستعلام عن الدرجات التي يحصلون عليها من الاختبارات وأيضا لتجنب أي نوع من التزاحم.