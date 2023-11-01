ظهرت الان .. نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2023 عبر موقع وزارة التربية العراقية

ينتظرون طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في العراق نتيجة الصف الثالث المتوسط لعام 2023 الدور الثالث من التعليم المتوسط في العراق بفارغ الصبر، حيث أنهم تعرضوا لصعوبات كبيرة أثناء اختبارات الدور الأول ولحسن حظ هؤلاء الطلاب تم اتاحة فرصة جديدة لهم للانضمام في الدور الثاني لأداء الاختبارات مرة أخرى وقد اجتازوا هذه الاختبارات بنجاح بينما قابل عدد من الطلاب والطالبات صعوبات إضافية، وتم نقلهم الى اختبارات الدور الثالث وهي الفرصة الاخيرة لهم وبعد انتهاء هذه الامتحانات يبدا يترقبون النتيجه بفارغ الصبر بشيء من التوتر والقلق.

نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2023

اعلانات وزارة التعليم العراقية عن نتائج الدور لمرحلة الثالث المتوسط بأنها ستكون متاحة من خلال موقع نتائجنا الرسمي الخاص بالوزارة، وهذا هو الموقع الوحيد الذي يعتبر من أشهر مواقع التعليمية، حيث تم توضيح خطوات استعلام النتائج بالتفصيل بسبب الزياده الكبيره من الاسئله الخاصه بعمليه الاستعلام والحصول على النتائج واليكم خطوات استعلام بالتفصيل.

تسجيل الدخول على موقع وزاره التعليم والتربية العراقيه .

اضغط على كلمه الاستعلام عن النتائج الظاهرة أمامك عدد من الخيارات.

ثم حدد مرحلة الثالث المتوسط من القائمة الظاهرة أمامك.

اضغط على الدور الثالث الذي أدى الطالب الاختبارات فيه

سجل رقم الامتحان في المربع المخصص لذلك ثم اضغط على زر استعلام وسيتم ظهور النتيجة على الواجهة.

نتائج المرحلة الثالثة بالمرحلة المتوسطة 2023

يجبعلى جميع الطلاب من مختلف المحافظات والمدن العراقية اتباع الخطوات السابق ذكرها حتى تصل الى الموقع الرسمي لوزارة التعليم لمعرفة النتائج في الاختبارات والاستعلام عنها بشكل صحيح ويجب الاستعلام عن نتائج الإعلان بعد الانتهاء من تصحيح الاختبارات ورفعها على الموقع لان اي استعلام قبل ذلك لم يكون متوفر على الموقع وتعب بدون فائدة