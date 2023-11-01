رابط نتائج الثالث الاعدادي الدور السادس 2023 موقع وزاره التربيه والتعليم العراقيه

زادت الأسئلة والاستفسارات من قبل العديد من الطلاب حول معرفة الرابط المباشر للحصول على نتائج الثالث الاعدادي الدور الثالث، حيث أنهم يترقبون هذه النتيجة بفارغ الصبر لجني ثمار مجهودهم الكبير طول العام سوف نقدم اليكم موعد نتائج الثالث الاعدادي الدور الثالث وروابط الاستعلام عن النتيجه بالتفصيل تابعوا معنا للنهايه.

رابط نتائج الثالث الاعدادي الدور الثالث 2023

جميع الطلاب وأولياء الأمور ينتظرون موعد إعلان الوزارة عن نتائج الدور الثالث للصف الثالث الاعدادي لمعرفة نتائج الطلاب حتى يطمئن على مستقبلهم ويفرحون اولياء أمورهم ، فسوف نقدم إليكم خلال الفقرات التالية كل التفاصيل الخاصة بالنتائج وطريقة الحصول عليها من الموقع الخاص بالوزارة.

موعد نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023

بعد أن انتهت الوزارة من تصحيح جميع الإختبارات والانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بتصحيح ومراجعة امتحان السادس الاعدادي الدور الثالث في العراق تم الإعلان عن النتائج عبر رابط وزارة التربية والتعليم أو من خلال موقع نتائجنا

اليكم رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث

تم الاعلان عن رابط نتائج الثالث الاعدادي الدور السادس بمجرد الانتهاء من امتحانات الطلاب خلال يوم الأربعاء من أول شهر نوفمبر حيث تم ظهور النتيجة وتم الإفصاح عنها في الايام القليله وذلك من خلال روابط الموقع، ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الثالث الاعدادي الدور السادس من خلال هذا الرابطepedu.gov.iq ابو عبر موقع نتائجنا من خلال الرابط الاتيresults.mlazemna.com كما يمكنك الاتصال على ارقام الخاصه بوزاره التربيه وهي كالاتي 0666666666

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