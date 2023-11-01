تحميل الآن pdf نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 لجميع المحافظات العراقية عبر موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التعليم العراقية في الوقت الحالي نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث بعد انتهاء رصد وتجميع جميع الدرجات كذلك بعد انتهاء امتحانات الدور الثالث المقرره من قبل الوزارة ويرغب الكثير من اولياء الامور والطلاب والطالبات الاطمئنان على مستقبلهم في المراحل القادمة التعليمية وقد اكدت الوزارة الانتهاء من رفع العديد من المحافظات العراقية ويمكن الآن تحميل جميع النتائج بصيغة pdf والتعرف على نتائج جميع الطلاب عن طريق كتابة الإسم فقط بعد تحميل جميع كشوفات أسماء الطلاب لذلك سوف نوضح في السطور التالية نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث وكيفية الاستعلام عنها.

تحميل الآن pdf نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث 2023

يرغب العديد من أولياء الأمور التعرف على نتائج أبنائهم لذلك وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية خدمة الحصول على تلك النتائج من خلال موقع الوزارة أو من خلال موقع نتائجنا حيث أتاحت تحميل تلك النتائج جميعها لجميع المحافظات العراقية والتعرف على نتيجة الطالب بكل سهولة لذلك سوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة من أجل الاستعلام على تلك النتيجة كما يلي بالتفصيل:

يجب في البداية الدخول على موقع نتائجنا في العراق.

ثم بعد ذلك الضغط على نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث 2023.

بعد ذلك اختيار المحافظة المراد تحميلها

ثم الضغط على كلمه تحميل pdf بعد ذلك سوف تظهر لك جميع نتائج الطلاب للصف السادس الابتدائي الدور الثالث.

عليك اختيار كتابه أسم الطالب وسوف تظهر لك النتيجة المراد البحث عنها بكل سهوله في الموقع.

نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي الدور الثالث

أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية خدمة الاعتراض على نتائج الصف السادس الابتدائي عن الدور الثالث من خلال موقع الوزارة حيث يمكن التقديم على الاعتراض على بعض النتائج التي ظهرت للعديد من المحافظات العراقية ومن خلال هذا سوف يتم مراجعة جميع المواد المراد ومراجعتها أو الاعتراض عنها لذلك سوف بعد ذلك تظهر النتيجة النهائية عبر موقع الوزارة في العراق ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع طلاب الصف السادس الابتدائي الدور الثالث في جميع محافظات العراقية الوقت الحالي.