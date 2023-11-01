ظهرت الان مبروك للجميع…الحق شوف اسمك من الاسماء اللي نجحت.. نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 العراق

تم الانتهاء من اختبارات السادس الاعدادي الدور الثالث فبدأ جميع الطلاب الذين وصل عددهم الى 12000 طالب بمتابعة ظهور النتائج الخاصة بهم حتى يطمئنون على مستقبلهم الجامعي في العام القادم كما تم إصدار بيان رسمي من قبل الوزارة المالية بخصوص جميع التفاصيل الخاصة بنتائج الطلاب التي ينتظرونها بفارغ الصبر حتى يطمئنوا أولياء أمورهم ويجنون ثمار تعبهم.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث

أوضحت الوزارة المسؤولة عن التعليم عن كافة التفاصيل الخاصة بموعد ظهور نتائج اختبارات نهاية المرحلة الإعدادية د وقالت ان النتائج سيتم رفعها على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة أو من خلال موقع نتائجنا حتى يتم الاستعلام عن نتائج الاختبارات بكل سهولة بهدف تجنب أي ازدحامات من قبل هؤلاء الطلاب وأولياء الأمور.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس

لكي يتم معرفة نتيجة الطالب الذي قام بالاستعلام عنها من خلال عدة خطوات يجب على جميع الطلاب الالتزام بها حتى يطلع على نتائجهم عبر موقع الوزارة وإليكم هذه الخطوات خلال الفقرة التالية.

الخطوات الخاصة بنتائج السادس في المرحلة الاعدادية

يجب على الطالب في البداية أن يفتح رابط الموقع الخاص بوزارة التعليم م ” من هنا “.

بعد ذلك الضغط على الخيار الخاص بالصف السادس النتائج.

سيتم كتابة جميع البيانات التي تساعد في ظهور النتيجه مثل رقم جلوس الطالب تخصص الطالب إسمه رباعي الصف الدراسي وغيره من المعلومات الخاصه بذلك.

يجب التأكد من صحة هذه البيانات التي تم إدخالها حتى تظهر النتيجة بشكل صحيح.

يلزم اختيار المحافظة الخاصة بهذا الطالب .

الضغط على ايقونة الاستعلام وسوف تظهر النتيجة أمامك بكل سهوله.

معرفة النتيجة من خلال موقع نتائجنا

قائمة الحكومة العراقية بإنشاء موقع خاص لمعرفة نتائج الصف السادس الدور الثالث لتسهيل عملية الاطلاع على النتيجة بكل سهولة من خلال موقع الوزارة الرسمي من خلال عدة خطوات وهي كالاتي: