افرح بظهور النتيجة والف مبروك.. نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 العراق

ازدادت عمليات البحث عن معرفه نتيجه اختبارات السادس الاعدادي الدور الثالث من قبل الطلاب الذين وصل عددهم الى 12000 طالب بمتابعة ظهور النتائج الخاصة بهم حتى يطمئنون على مستقبلهم الجامعي في العام القادم كما تم إصدار بيان رسمي من قبل الوزارة المالية بخصوص جميع التفاصيل الخاصة بنتائج الطلاب التي ينتظرونها بفارغ الصبر حتى يطمئنوا أولياء أمورهم ويجنون ثمار تعبهم.

نتائج السادس المتوسط الدور الثالث 2023

اعلانات وزارة التعليم العراقية عن نتائج الدور لمرحلة الثالث المتوسط بأنها ستكون متاحة من خلال موقع نتائجنا الرسمي الخاص بالوزارة، وهذا هو الموقع الوحيد الذي يعتبر من أشهر مواقع التعليمية، حيث تم توضيح خطوات استعلام النتائج بالتفصيل بسبب الزياده الكبيره من الاسئله الخاصه بعمليه الاستعلام والحصول على النتائج واليكم خطوات استعلام بالتفصيل.

تسجيل الدخول على موقع وزاره التعليم والتربية العراقيه

اضغط على جملة الاستعلام عن النتائج الظاهرة أمامك عدد من الخيارات.

ثم حدد مرحلة الثالث المتوسط من القائمة الظاهرة أمامك.

اضغط على الدور الثالث الذي أدى الطالب الاختبارات فيه

سجل رقم الامتحان في المربع المخصص لذلك ثم اضغط على زر استعلام وسيتم ظهور النتيجة على الواجهة.

إليكم رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث

تم الاعلان عن رابط نتائج الثالث الاعدادي الدور السادس بمجرد الانتهاء من امتحانات الطلاب خلال يوم الأربعاء من أول شهر نوفمبر حيث تم ظهور النتيجة وتم الإفصاح عنها في الايام القليله وذلك من خلال روابط الموقع، ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الثالث الاعدادي الدور السادس من خلال هذا الرابطepedu.gov.iq ابو عبر موقع نتائجنا من خلال الرابط الاتيresults.mlazemna.com كما يمكنك الاتصال على ارقام الخاصه بوزاره التربيه وهي كالاتي 0666666666

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