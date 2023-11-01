pdf نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 السومرية-نتائجنا الكرخ 1-ذي قار

pdf نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة العراق عن موعد الامتحانات التي تخص الصف السادس مع ترتيب كافة المواد الدراسية التي سيتم امتحانها مع استخدام الوزارة كل الطرق، والوسائل التي تمنع الطلاب من الغش داخل اللجان كل هذا، وأكثر سنتعرف عليه بالتفصيل بالإضافة إلى معرفة الخطوات التي يجب تنفيذها لمعرفة نتائج الصف الثالث بالتفصيل.

pdf نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث 2023

ستقوم بالتعرف على نتيجتك بكل سهولة عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالوزارة العراقية، ولا يوجد أي مواقع أخرى لأن الكثير من المنصات، والمواقع تطلب منك البيانات الشخصية، وتكون غير آمنة لذلك لا تدخل على أي مواقع غير موقع الوزارة الرسمي من خلال التسجيل عن طريقه ثم كتابة كل البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح هى الاسم كامل، ورقم القومي الخاص لبطاقتك الشخصية علاوة على ذلك سوف تحتاج إلى تحديد السنة الدراسية كذلك الصف الدراسي إذا لم تتمكن من الدخول إلى الموقع، والتسجيل قم بالذهاب إلى المدرسة، وستحصل على شهادتك بصورة مباشرة.

الطرق الأمنية المتبعة لمنع حالات الغش داخل اللجان

تقوم وزارة التربية والتعليم في دولة العراق باستخدام طرق حماية، وأمان قوية لمنع الطلاب من الغش على سبيل المثال تفتيش الطلاب قبل الدخول إلى اللجان أيضاً أثناء تأدية الامتحانات بجانب منع دخول الطلاب إلى اللجان بأي كتب تخص المادة الممتحنة لاسيما أنه يتم توزيع أكثر من مراقب واحد داخل اللجنة بالإضافة إلى استخدام طريقة البعد بين الطلاب للحفاظ على الهدوء داخل اللجان، ومنع حدوث أى حالات غش مع استخدام وسائل حديثة لكشف الهواتف المحمولة أو السماعات.

المواد الممتحنة الصف السادس دور ثالث

تم تقسيم الجدول الخاص بالصف الثالث دور ثالث مع تحديد موعد كل مادة حيث أن بداية المواد هي اللغة العربية، والتربية الإسلامية ثم اللغة الإنجليزية بعدها مادة الرياضيات ثم مادة الاجتماعيات بعدها مادة الإنسان وصحته بعد ذلك مادة الكيمياء ثك مادة الفيزياء، والمادة الأخيرة هي مادة اللغة الفرنسية لذلك قم بالمذاكرة بشكل جيد لتتمكن من تحقيق النجاح الذي تريده، وتبحث عنه ثم تستطيع الانتقال إلى الصف التالي، والدور الثالث يعد فرصة كبيرة لكل الطلاب للوصول إلى ما يحلمون به، وتجميع الكثير من الدرجات خلال السنة.