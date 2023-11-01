“الحظ يحب عملاء الأهلي.. بعائد يصل ل70% هتبقى من أثريا القوم احصل على أعلى فايدة شهادات البنك الأهلي

شهادات بنك الاهلي وكما يتيح البنك الاهلي المصري لكافة العملاء العديد من شهادات الادخار والاستثمار التي تتميز هذه الشهادات مميزه بالتنوع والاختلاف في أسعار الفائدة وكما يحدد المدة والحد الادنى للشراء ليتناسب مع كافة العملاء واحتياجاتهم وكما تتنوع شهادة الادخار المتاحه من خلال البنك الاهلي شهادات ادخار بالعملة المحلية وشهادة ادخار بالعملات الأجنبية وكما يوجد شهادات الاستثمار ومما نبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها كما يحتسب العائد اعتبار من يوم العمل ليوم الشراء ويمكن استردت شهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة وفقا للقواعد المعمول به وجدول الاستيراد المعلن عنه.

شهادة الأهلي فورا

كما تبلغ شهادات البنك الاهلي مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9%ويصرف هذا العائد بمعدل الجنيه المصري عن فتره كلها بواقع 27%من قيمه الشهادة عن إجمالي بذات عملة الدولار الأمريكي وكما تكون الشهادة الدولارية للأهلي كده الشهادة 3 سنوات بعائد 7%ويصرف العائد بذات العملة ربع سنوي كما يجوز الافتراض ضمنها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استماره وبحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه بسعر فوائد 2.25%اقل من سعر إقراض البنك المركزي .

أنواع الشهادات بنك الأهلي

هناك أنواع عديدة من الشهادات اولا هي الشهاده البلاتينية تكون مده الشهادة 3 سنوات والعملة جنيه مصري سعر عائد الشهاده 19%شهري 1000 جنيه ومضاعفاتها وهو الحد الأدنى لشراء الشهادة والسعادة الخامسة ذات العائد الشهري العملة الجنيه المصري سعر عائد شهادة 12.25% شهري مدة الشهادة 5 سنوات 1000 جنيه هو الحد الأدنى لشراء الشهادة وكما تكون شهادة أمان المصريين العملة هي الجنيه المصري سعر عائد الشهاده 13%وسوف تكون مدة الشهادة 3 سنوات 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى يصل الي 2500 جنيه هي فائدة الشهادة وكما توجد العديد من الشهادات التي يتيحها البنك الأهلي لجميع العملاء سوف يكون نوع آخر من الشهادات هي شهادة الاستمارة العملة سوف تكون هي الجنيه المصري وسعر العائد سوف يكون 14% دورية صرف العائد شهريا ربع سنويا ومدة الشهادة 3 سنوات وفئات الشهادة هي 500 جنيه مصري ومضاعفاتها