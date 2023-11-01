املى الفريزر فراخ.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

الدواجن من كافة الأنواع هي إحدى أهم السلع الاستهلاكية التي يكثر الطلب عليها ويمكن التعرف على أسعارها أول بأول من خلال البورصة المحلية التي تعلن بشكل مستمر على تكلفة شراء الدواجن من كل الأنواع ومن خلال المقال نتعرف على أسعار كل السلالات الأكثر توفر في السوق المحلية من الدواجن، وتوضح البيانات السعرية المعلن عنها من قبل البورصة أن التكلفة الشرائية المتوقعة للدواجن لا تزال مرتفعة.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023

الأسعار الخاصة بالدواجن لا تزال مستمرة في التكلفة الشرائية الأعلى وهو ما يجعل بعض المستهلكين لا يقبلون على الشراء بنفس المستوى، ولذلك جاءت بعض الأصوات تنادي بإطلاق مبادرة تخفيض للأسعار الخاصة بالدواجن سواء في المزارع أو في المحلات، وقد انخفض سعر الدواجن البيضاء حتى وصل إلى 73 جنيه مصري، ولكن سرعان ما تصاعد السعر مرة أخرى واستقر في بعض مناطق الجمهورية في محلات التجزئة بقيمة 80 جنيه مصري، وقد يقل السعر إلى 78 جنيه مصري وهو السعر المتوقع غدا الأربعاء.

سعر الدواجن الحمراء في الأسواق والمزارع

تتوفر الأنواع المختلفة من الدواجن الحمراء والتي يقبل عليها المستهلك ويتوقع استقرار أسعارها على 100 جنيه مصري للكيلو جرام، وسعر الكيلو في المزرعة يصل حتى 92 جنيه مصري.

سعر الدواجن البلدي والأمهات بالسوق المحلي

الكيلو من الدواجن الأمهات متوفرة بسعر من 69 وحتى 70 جنيه مصري، في حين استقر سعر الكيلو منها في المزرعة على قيمة من 60 وحتى 61 جنيه مصري.

سعر الدواجن البلدي في البورصة 110 جنيه مصري وفي المحلات الأسعار متراوحة ما بين 115 وحتى 118 جنيه مصري.

سعر البيض اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023

البيض أيضا من المنتجات التي تتغير أسعارها بين وقت وآخر على حسب تداولات البورصة وتعاملاتها في كل يوم، ويسجل البيض البلدي تكلفة وسعر للطبق يقدر بحوالي 145 جنيه مصري في السوق المحلية، وسعر 138 جنيه مصري، وسعر الطبق من البيض الأحمر يسجل من 135 وحتى 140 جنيه مصري في حين يسجل البيض الأبيض تكلفة للكرتونة قدرها 126 جنيه مصري.