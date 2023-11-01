اعرف النتيجه بسرعه الرابط هنا …رابط الاستعلام عن نتائج الثالث الاعدادي الدور الثالث 2023 عبر موقع نتائجناepedu.gov.iq

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث،يبحث عدد كبير من طلاب الصف السادس الاعدادي خلال الأيام السابقة عن رابط الاستعلام عن نتائج الإمتحانات الخاصة الدور الثالث بعد إنتهاء وزاره التربيه العراقيه من تجميع وتصحيح أوراق الطلاب الذين بلغ عددهم إلى 12,000 طالب فهم في حالة من الانتظار لمعرفة نتائج امتحانات الدور الثالث لكي ينتقلون إلى مرحلة التعليم الجامعي للعام الجديد الفرحه المنتظره لديهم إليكم التفاصيل.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 العراق

تم الإعلان عن اعتماد النتيجة من قبل وزاره التربيه العراقيه بالأمس نهاية شهر أكتوبر لأن النتيجة ستكون موجودة في عدة محافظات مثل باقي النتائج التي تم اعتمادها خلال الفترة السابقة حيث ظهرت في محافظتين بالساعات الماضية وجاري الإنتهاء من رفع باقي المحافظات بالعراق خلال ساعات قليلة.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 عبر وزارة الموقع الرسمي

أوضحت الوزارة أن النتائج ستظهر على الموقع الرسمي لها عن طريق موقع النتائج الخاص بنا لكي يتم تسهيل عملية الاستعلام عن نتائج الدراجات بكل سهولةا وإليكم خطوات التسجيل

في البداية على الطالب أن يسجل دخول عبر الرابط الخاص بموقع الوزارة .

ثم الذهاب إلى الصفحه الرئيسيه الخاصه بالموقع وعمل الخيار الخاص بالصف السادس

ستظهر أمامك مربعات فارغة أكتب البيانات التي تساعد على معرفه النتيجه مثل رقم الجلوس تخصص الطالب مع أهمية كتابة هذه البيانات بدقة وبشكل صحيح.

ثم اختر المحافظة التي يتبع إليها الطالب وانقر على مربع الاستعلام حتى تظهر لك النتيجة بكل سهولة

استخراج نتائج السادس دور تالت من موقع نتائجنا