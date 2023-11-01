الان ظهرت ..نتائج السادس الإبتدائي 2023 الدور الثالث عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

أعلنت منذ قليل وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات الصف السادس الابتدائي للدور الثالث لعام 2023، فى جميع المحافظات العراقية، يأتي هذا الإعلان بعد فترة طويلة من الانتظار بالنسبة للطلاب والطالبات الذين أجروا الامتحانات وكانوا ينتظرون معرفة نتائجهم، للاطلاع على نتائج السادس الابتدائي، يمكن للطلاب وأولياء الأمور زيارة المواقع الرسمية التي تقدمها وزارة التربية العراقية، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي فى العراق.

نتائج السادس الإبتدائي 2023 الدور الثالث

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن نتائج امتحان السادس الابتدائي للدور الثالث لعام 2023 ،ويُعتبر هذا الإعلان حدثًا هامًا للعائلات والطلاب والطالبات الذين أجروا الامتحانات وانتظروا بفارغ الصبر معرفة نتائجهم. تم التأكيد على رفع نتائج الدور الثالث في بعض المحافظات العراقية مثل الكرخ 3 وواسط، وما زالت نتائج المحافظات الأخرى قيد الانتظار. وقد قامت وزارة التربية العراقية بتسهيل عملية الاستعلام عن النتائج عن طريق توفير إمكانية تحميلها بعد رفعها، وذلك باستخدام الرقم الامتحاني الفردي لكل طالب.

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث 2023

توفر وزارة التربية والتعليم العراقية خدمة سهلة وميسرة لأولياء الأمور العراقيين للاستعلام عن نتائج أبنائهم في امتحان السادس الابتدائي للدور الثالث،و يمكن الوصول إلى هذه النتائج بسهولة عبر الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال موقع “نتائجنا” المخصص لعرض النتائج. تلك الخدمة تسهل على الأهالي الحصول على معلومات النتائج بكل يسر ويساعدهم في متابعة تقدم أبنائهم التعليمي، وللحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث لعام 2023 في العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع “نتائجنا” الرسمي في العراق.

2. انقر على “نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث 2023”.

3. ستظهر قائمة بالمحافظات المختلفة.

4. حدد المحافظة التي ترغب في البحث عن نتائجها.

5. انقر على كلمة “تحميل PDF”.

6. ستظهر لك القائمة الكاملة لنتائج الطلاب في المحافظة المحددة.

7. استخدم خاصية البحث باستخدام اسم الطالب الذي ترغب في العثور على نتيجته.

8. ستظهر النتيجة بسهولة على الشاشة.