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ظهور مفاجئ لنتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 جميع محافظات العراق
ظهور مفاجئ لنتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 جميع محافظات العراق
ظهرت منذ قليل نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثالث في بعض المحافظات التي كان ينتظرها التي العديد من الطلبة وأولياء الأمور، فضلاً عن أن هذه النتيجة تمثل أهمية كبيرة لشريحة كبيرة من الطلبة في مختلف محافظات العراق، ولذلك سنوضح لكم في السطور التالية كيفية الحصول عليها بكل سهولة.
موعد نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث 2023
أعلنت وزارة التربية العراقية عن ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث في بعض المحافظات اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، بعد الإنتهاء بشكل رسمي من جميع الإمتحانات التي انعقدت للعديد من الطلبة والطالبات، بما يسمح لهم في الحصول على فرصة جديدة وملائمة للتقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة، التي ينتظرها ملايين الطلبة في العراق.
الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث
هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بالإستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-
- أن يتم الذهاب إلى موقع نتائجنا.
- ثم يتم إدخال اسم الطالب ورقم الإمتحاني الخاص به.
- وعليه يتم التوجه إلى الصفحة الرئيسية من الموقع.
- تحديد نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث.
- وعلى الفور يتم الضغط على زر “استخراج”.
- لتتمكن من الإطلاع على جميع النتائج بكل سهولة.