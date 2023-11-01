صدر الان.. نتائج السادس الاعدادي السادس العراق 2023 الدور الثالث

نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث، صدرت منذ قليل جميع نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثالث في مختلف المحافظات العراق، بعد أن تم الإنتهاء من تصحيح الأوراق والعمل على مراجعتها مع رصد الدرجات الخاصة بكل طالب، إضافة إلى أن الوزارة كانت حريصة في إعلان جميع النتائج بأقرب وقت، بما يسمح ذلك لكل طالب بالتقديم إلى المرحلة الجديدة وفقًا للمجموع المتحصل عليه في هذه المرحلة.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن الدور الثالث يعد الأخير والنهائي أمام جميع الطلبة والطالبات، ومن ثم يتم العمل على التقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة، وفقًا لما حصل عليه كل طالب وطالبة في هذه المرحلة، إضافة إلى أنه في حالة وجود أي عقبات يمكن لكل طالب تقديم اعتراض على النتيجة الخاصة به، من أجل العمل على مراجعتها من جديد، وذلك بإشراف من قبل الوزارة بكل سهولة.

استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث

يمكن بكل سهولة استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث وفقًا للخطوات التالية: –