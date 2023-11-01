“استعلام حالاً” نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 العراق بالرقم الامتحاني جميع المحافظات mohesr.gov.iq

نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 العراق، أنهى طلبة وطالبات الصف السادس الاعدادي امتحانات الدور الثالث للعام الدراسي 2023، والتي استعدت لها وزارة التعليم العراقية في شتى المدارس، وأكدت الوزارة على الصفحة الرسمية لها أنها انتهت من رقع درجات الطلاب على الموقع الرسمي لها على الإنترنت، حتى يتمكن أولياء الأمور من الإطلاع على النتائج بكل سهولة، ومن خلال هذا المقال دعونا نستعرض معكم نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 العراق.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 العراق

تتزايد عمليات البحث عن رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 العراق، بعد أن أنهى الطلاب الامتحانات وسط متابعة وزارة التعليم العراقية، التي حرصت على توفير جو هادئ للطلاب حتى يتمكنوا من حصد أعلى الدرجات والتي سوف تؤهلهم للالتحاق في الجامعات والمعاهد العراقية، وأشار مصدر مسؤول بوزارة التعليم العراقية أن نسب نجاح السادس الاعدادي الدور الثالث هذا العام أفضل من نسب العام الماضي، وهذا دليل قوي على نجاح المنظومة التعليمية الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة مطلع هذا العام، وأشار المصدر في نهاية حديثه إلا أن الطلاب وأولياء الأمور يمكنهم الإطلاع على النتائج بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023