“تعالى شوف السجاير بكام” اسعار السجائر اليوم 1 نوفمبر 2023 بعد قرار مجلس النواب

ما زالت اسعار السجائر اليوم 1 نوفمبر 2023، تسيطر على قوائم البحث خلال الساعات الأخيرة خاصة بعد القرار الجديد الذي أعلن عنه مجلس النواب بفرض زيادة ضريبة القيمة المضافة على جميع أنواع السجائر، بعد موافقة جماعية من النواب على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والصادر بالقانون رقم 67 لعام 2026، بشأن فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على أسعار السجائر بحوالي 50 قرش للثلاث شرائح.

سبب زيادة اسعار السجائر اليوم

حيث يبحث عدد كبير من المدخنين عن اسعار السجائر اليوم والتي من المقرر أن تشهد زيادة جديدة بعد إعلان مجلس النواب عن موافقته على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي تسعى من خلاله الحكومة المصرية على فرض ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر.

حيث صرح الدكتور “فخري الفقي” الذي يشغل منصب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،أنه من المقرر أن يتم تطبيق الضرائب على السجائر سوف تضمن التبغ المسخن والتبع السائل وليس على السجائر فقط.

وأشار “الفقي” خلال حديث له على قناة “صدى البلد” أن مشروع القانون لزيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والذي أعلن عنه مجلس النواب خلال الآونة الأخيرة كان بهدف سد فجوة الإنتاج وهذا ما سوف يؤثر بالإيجاب على الموازنة العامة للدولة المصرية.

اسعار السجائر اليوم 1 نوفمبر 2023

ومن خلال الفقرة التالية سوف نتعرف على اسعار السجائر في السوق المحلي ليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 ..