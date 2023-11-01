مسلسل صوت وصورة الحلقة 16 السادسة عشر كاملة HD موقع قصة عشق …ومفاجأة جديدة تقلب القضية مجدداً

مسلسل صوت وصورة الحلقة 16 السادسة عشر كاملة HD ، استطاع فريق عمل مسلسل صوت وصورة جذب أنظار الملايين من المشاهدين بعد عرض أولى حلقاته ليتصدر قوائم البحث خلال الأيام الأخيرة، وعلى الرغم من قصة المسلسل قد تكون حساسة إلا أنه استطاع أن يناقش واحدة من أهم المشاكل التي تواجه السيدات في المجتمع العربي، والجدير بالذكر أن المسلسل لا يحتوي على أي مشاهد غير لائقة وهذا ما جعله يحصل على أعلى نسب مشاهدة، ومن خلال هذاغ المقال سوف نتعرف سوياً على مسلسل صوت وصورة الحلقة 16 السادسة عشر كاملة HD وموعد عرضه على القنوات الفضائية……

مسلسل صوت وصورة حنان مطاوع ومراد مكرم

تدور أحداث مسلسل صوت وصورة الحلقة 16 حول قصة “رضوى” حنان مطاوع التي قررت العمل في إحدى العيادات لدى طبيب مشهور، وفي اليوم الأول لها طلب منها الدكتور “مكرم مراد” الحضور إلى غرفة الكشف وبدأ أن يتحرش بها، وعندما رفضت رضوى الأمر وانفعلت وقررت الانسحاب على الفور وترك العمل، ثم قررت أن ترفع عليه دعوى قضائية ولكنها لم تسطيع أن تثبت الاتهامات التي وجههتها إليه بسبب علاقاته وخسرت القضية، وتمر الأيام ويجدوا الدكتور مقتولاً في عيادته وتشير أصابع الإتهام أن رضوى هي المتهمة بقتل الدكتور.

موعد عرض مسلسل صوت وصورة

يعرض مسلسل صوت وصورة من الأحد إلى الخميس على قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء ويعاد عرضه في الساعة الحادية عشر مساء، ويعرض أيضاً على قناة dmc في الساعة الحادية عشر مساء ويعاد عرضه في السادسة صباحاً، كما يمكنكم مشاهدة مسلسل صوت وصورة على منصة شاهد watch it بعد إنتهاء الحلقة مباشرة.