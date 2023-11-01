NOW رابط نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الثالث 2023 العراق بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية

ننشر لكم الآن في هذا المقال الأخبار الجديدة الخاصة بنتائج الصف السادس الإعدادي الدور الثالث بالعراق 2023، حيث ظهرت النتائج بالفعل خلال الساعات القليلة الماضية في أغلب محافظات العراق ومن بينها الكرخ 3 ومحافظة واسط، ويترقب الطلاب في باقي المحافظات الإعلان عن النتيجة سريعاً للاطمئنان على نتيجة اختيارات الدور الثالث الذي خاضها الطلاب في الفترة الأخيرة، وقد انتهت وزارة التربية العراقية من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في المحافظات، ومن المقرر الإعلان عن النتيجة عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الثالث 2023 بالعراق

عمليات بحث مكثفة حالياً عن نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 العراق، وهذا بعد إعلان الوزارة عن الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة في كافة المحافظات، والمحافظة حالياً تستعد لخروج النتيجة إلى النور في كافة المحافظات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وخلال الساعات المتأخرة أعلنت النتيجة في بعض المحافظات والجميع حالياً يعيش حالة من القلق في انتظار الإعلان عن النتيجة.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي دور ثالث 2023

تعتبر نتيجة الصف السادس الاعدادي من النتائج المهمة جداً حيث أن هذا الصف من الصفوف التعليمية المهمة والذي يهيأ الطلاب لدخول مرحلة تعليم جديدة، ولذلك يجب على الطلاب الناجح بشكل جيد في هذا الصف، لذلك توفر الوزارة فرصة نجاح في الدور الأول أو الثاني أو الثالث، وللاستعلام عن نتيجة الاختبارات الخاصة بالدور الثالث للصف السادس الاعدادي بالعراق عليكم اتباع الخطوات التالية: