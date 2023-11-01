موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم 1 نوفمبر 2023 …والقنوات المجانية الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم 1 نوفمبر 2023، يستعد النادي الأهلي اليوم لملاقاة غريمه صن داونز وهو في حاجة شديدة لتحقيق الفوز بهدفين على الأقل حتى يضمن تأهله إلى المباراة النهائية في النسخة الأولى من الدوري الإفريقي، ويدرك المارد الأحمر أن المباراة أمام فريق صن داونز ليست سهلة، خاصة بعد أن تمكن الفريق الجنوبي من تحقيق الفوز بهدف مقابل لا شئ خلال مباراة الذهاب، ويترقب جماهير النادي الأهلي المباراة القوية التي يستعد لها المارد الأحمر بكل قوته لكي يقدم مباراة قوية تسعد جماهيره التي استاءت من الأداء الذي ظهر به الفريق خلال مباراة الذهاب.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم 1 نوفمبر 2023

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب مساء يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 على استاد القاهرة الدولي ، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وصن داونز على عدد من القنوات الرياضية ومنها:

قناة beIN Sports HD.

قناة ON Time Sports.

قناة SSC SPORTS.

تردد أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

ويمكنكم متابعة مباراة الأهلي وصن داونز على قناة أون تايم سبورت والتي يمكن استقبالها على التردد التالي:

التردد : 10853.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5|6.

تشكيلة الأهلي أمام صن داونز