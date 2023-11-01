“صدرت الآن”.. نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث 2023 العراق عبر موقع mohesr.gov.iq

تتزايد عمليات البحث حالياً عبر محرك البحث الشهير جوجل في كافة محافظات العراق عن نتيجة السادس الإعدادي الدور الثالث، فمن المقرر أن تعلن النتيجة رسمياً خلال الساعات القليلة المقبلة عن كافة المحافظات، ويعيش الطلاب وأولياء الأمور حالياً من الترقب وسط قلق وتوتر في انتظار النتيجة ليطمئن الطلاب ممن خاضوا امتحانات الدور الثالث على نجاحه والانتقال لمرحلة تعليم جديدة، وأكدت وزارة التربية العراقية انتهاء كافة لجان التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة من المهام المكلفة بها والنتيجة حالياً قيد الاعتماد وبعدها ستخرج للنور ليكون بإمكان الطلاب معرفتها بكل سهولة، وخلال هذا التقرير نستعرض عليكم رابط نتائج السادس الإعدادي دور ثالث 2023.

نتائج السادس الإعدادي دو ثالث 2023 العراق

خاض نحو 12000طالب وطالبة اختبارات الدور الثالث خلال منتصف شهر أكتوبر المنقضي، وبعدها على الفور بدأت عمليات التصحيح حتى تنتهي في أقرب وقت ممكن وتعلن النتيجة للطلاب، وبالفعل أمس الثلاثاء أعلنت الوزارة الانتهاء من تلك الأعمال في كافة المحافظات والنتيجة تعتمد بشكل رسمي، كما ظهرت النتيجة في بعض المحافظات وهما الكرخ 3 ومحافظة واسط وخلال الساعات القليلة المقبلة ستعلن النتيجة عن باقي المحافظات، والنتيجة ستكون متاحة أمام الطلاب عبر موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا.

رابط استخراج نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث 2023 العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية إتاحة نتيجة السادس الابتدائي الدور الثالث عبر موقعها الرسمي، وهذا حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة من البيت دون الحاجة للتوجه للمدارس، وتتمثل خطوات استخراج النتيجة في التالي: