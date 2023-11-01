هتتأكد بنفسك حقيقة 100 جنيه زيادة على مقررات تموين نوفمبر 2023 توضيح وزارة التموين

حقيقة 100 جنيه زيادة على مقررات تموين نوفمبر 2023، نلاحظ الآن أن هناك بحث كبير جداً من قبل المواطنين عن معرفة حقيقة إضافة 100 جنيه لأنهم يقومون بعملية الصرف اليوم ويريدون التحقق من هذا الخبر وهل فعلاً عند الصرف يكون حصة الفرد 150 جنيه بدلاً من 50، وزارة التموين تهتم بتلك النوعية من الأخبار لأن هناك الكثير من المواطنين يصدقون كل شئ يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي ينشرون الخبر بين أهلهم وجيرانهم ومعارفهم وهذا ما يزيد من دائر الشائعات.

أصبحت الخدمات التموينية تتوفر بشكل إلكتروني عبر الإنترنت من خلال المنصات الرسمية التي خصصت الوزارة كما قامت وزارة التموين بإنشاء صفحة رسمية على فيس بوك لعرض كل المستجدات وتوضيح الحقائق لكي يتعرف عليها ملايين المواطنين أول بأول، اليوم نستعرض لحضراتكم حقيقة 100 جنيه زيادة على مقررات تموين نوفمبر 2023.

حقيقة 100 جنيه زيادة على مقررات تموين نوفمبر 2023

قبل صرف المقررات التموينية اليوم الأربعاء الموافق 1 من نوفمبر نود أن نخبركم أن لا يوجد أي زيادة في مقررات تموين شهر نوفمبر الجاري ولا يوجد أي نية لزيادة تلك الفترة بسبب الحالة الاقتصادية للبلد، واليوم عند الصرف تتأكدون بنفسكم أن كل ما تم نشره الفترة الماضية عن 100 جنيه زيادة على التموين الشهر الجاري مجرد شائعات لا أساس لها من الصبر، وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بنشر بيان حول هذا الموضوع وحذر المواطنين بعدم السير وراء تلك النوعية من الأخبار لأنها نوع جديد من النصب والغش بهدف زيادة المتابعين والحصول على تفاعلات.

صرف تموين شهر نوفمبر 2023

منذ دقائق معدودة قامت وزارة التموين بتفعيل سيستم الصرف لكي يحصل المواطنين على المستحقات التموينية لمختلف السلع والمنتجات، كما يمكن الحصول على فارق نقاط الخبز من البقال عند الصرف، صرف التموين يكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر لكن فارق نقاط الخبز يكون من بداية الشهر حتى منتصف الشهر وفقاً للمنظومة التموينية.