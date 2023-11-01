الآن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134 على قناة الفجر الجزائرية Kuruluş Osman

تصدر مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس كافة محركات البحث في الوطن العربي وهذا بعد انتظار طويل من قبل الجمهور المتابع للمسلسل، حيث يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أنجح وأشهر المسلسلات التركية على الساحة منذ سنوات، حيث تم عرض أربعة مواسم من قبل على مدار الأربعة سنوات الماضية، وقد حققت المواسم نجاح ساحق وأعلى نسبة مشاهدة في العالم كله، ومن المتوقع أن ينجح الموسم الخامس بنفس نجاح المواسم السابقة، فإعلان حلقات الموسم كلها تشويقية ومثيرة للغاية، ويترقب جمهور العمل الحلقة الجديدة 134 من المسلسل والتي ستعرض حصرياً اليوم الأربعاء في موعدها الأسبوع عبر قناة ATV التركية.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134

تتجه أنظار محبي وعشاق الدراما التركية في كل مكان بالعالم الآن لمسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس، والذي بدأ عرضه في مطلع شهر أكتوبر الماضي وتم عرض ثلاثة حلقات منه، وحققت تلك الحلقات أعلى نسبة مشاهدة عالية، حيث أن الحلقات تستعرض باقي خطة عثمان الذكية في التخلص من أعدائه من المغول والصليبين وأعدائه الداخليين في القبائل التركية، وهذا حتى يحقق حلم والده أرطغرل وهو بناء دولة كبيرة تضم القبائل التركية.

موعد عرض الحلقة 143 مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية

تعرض حلقات المسلسل التركي التاريخي قيامة عثمان يوم الاربعاء من كل أسبوع عبر قناة ATV التركية، وقد حصلت قناة الفجر الجزائرية على حقوق نقل حلقات المسلسل مترجمة باللغة العربية عبر شاشتها، حيث يتم عرض الحلقة 134 من المسلسل على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة الفجر الجزائرية