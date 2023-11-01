مسلسل كريستال الحلقة 90 مسربة نهاية مؤسفة تغضب المتابعين فاي تظل وحيدة

مسلسل كريستال الحلقة 90، حقق مسلسل كريستال نجاحات كبيرة للغاية لأن الجمهور العربي من شتى الدول كانوا يتابعون المسلسل بشكل دائم، مما زاد تعلق الجمهور المشاهد بأحداث المسلسل والبعض تفاعل معها، وكان انتظار المسلسل جزء من حياة الكثير من الناس، تم طرح مسلسل كريستال لأول مرة في يوليو الماضي 2023 وهو يتكون من 90 حلقة وشارك فيه العديد من النجوم والنجمات واستطاعوا أن يخطفوا الانظار بهذا العمل، واليوم ننشر لكم أحداث مسلسل كريستال الحلقة 90 ترقبوا معنا.

مسلسل كريستال الحلقة 90

لن تبقى سوى حلقتين لانتهاء مسلسل كريستال اليوم سوف يتم عرض الحلقة 89 والتي تم تسريبها على مواقع التواصل بعد انتهاء الحلقة 88، كما تم تسريب الحلقة الأخيرة ومن وقتها عمليات البحث عن الحلقة كاملة لمعرفة أحداثها لن تتوقف لحظة واحدة، يتم عرض مسلسل كريستال الحلقة 90 والأخيرة غداً الخميس الموافق 2 من نوفمبر الجاري 2023 عبر قناة mbc 1 والاعادة على قناة mbc العراق الساعة 9 مساءً، كما تشاهدون جميع حلقات المسلسل عبر منصة شاهد vip.

أحداث مسلسل كريستال الحلقة الأخيرة بعد تسريبها

تم تسريب الحلقة الأخيرة من مسلسل كريستال النسخة اللبنانية المقتبس من مسلسل حرب الورود التركية، لأخر لحظة توقع الجمهور المشاهدة أن ينتهي المسلسل بنهاية سعيدة ويعود جواد لفاي وتتزوج عالية من الجينرال وزواج باسل من تمارا، لكن انقلبت الموازين رأساً على عقب بعد وفاة باسل، بداية أحداث مسلسل كريستال حول شاب جاء من الولايات المتحدة إلى بلده لبنان كي يستقر مع أسرته ويعمل في مستشفى لأنه طبيب وتفاجئ تدعى فاي وقع في حبها وبدأت نظرات الإعجاب بين الطرفين ومع مرور الوقت عرض عليها الزواج لكن رفض والدها لأن هناك فتاة يعملون في منزل تحبه وهي عاليا كرم، ومن هنا تبدأ الصراعات وعندما تدبر عاليا ووالده جواد أن تنتقم من فاي وتخبر والدها بمشكلة ابنته ورد لكن قلبه لا يتحمل ويتوفى.

ذات يوم كانت فاي تتوجه لمنزل عاليا سمعت حديث بين عاليا ولمياء أنهم السبب في وفاة والدها فقررت الانتقام وتزوجت باسل، لكن النهاية كان مأساوية مؤسفة للغاية ورثت فاي كل شئ وغادرت عاليا المنزل وسجنت رحاب وغادر أشقاء فاي وبقيت وحيدة حتى جواد رفضت وقالت له فاي القديمة لا يمكن أن تعود وغادر جواد تاركاً البلد وكل شئ لكي يبدأ حياة جديدة.